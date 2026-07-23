Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat dacă s-a gândit să plece din fruntea guvernului.

„Dacă mâine aş pleca, să ştiţi că nu se rezolvă nicio problemă. Problema se rezolvă în condiţiile în care ai un guvern stabil, ori nu eu am contribuit la această situaţie”, a răspuns şeful Executivului.

El a menţionat că guvernul pe care îl conduce, cu posibilităţile pe care le are, lucrează în fiecare zi pentru a pregăti adoptarea de către Parlament a legislaţiei PNRR, asigurând detaliile tehnice necesare procesului legislativ.

„Soluţia este să se găsească o formulă prin care să avem un guvern stabil în perioada următoare. Dar pentru asta trebuie să existe înţelepciune şi mai puţine claxoane şi mai multă muncă şi seriozitate”, a subliniat premierul.

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin după ce, în urmă cu o săptămână, a devenit premierul interimar cu cel mai lung mandat la Palatul Victoria, depășind recordul deținut anterior de Emil Boc.

„Recordul” lui Ilie Bolojan este stabilit în condițiile în care negocierile pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui premier nu au dus, până în prezent, la instalarea unui nou Executiv.

Guvernul Emil Boc I deținea până acum recordul pentru cea mai lungă perioadă de administrare interimară din România după 1989. Cabinetul a fost demis prin moțiune de cenzură la 13 octombrie 2009 și a rămas în funcție cu atribuții restrânse până la învestirea Guvernului Boc II, pe 23 decembrie 2009. Interimatul a durat 71 de zile.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a egalat acest record pe 15 iulie, iar în 16 iulie l-a depășit, devenind astfel Executivul cu cea mai lungă perioadă de exercitare a atribuțiilor în regim interimar din perioada postdecembristă.