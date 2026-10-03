Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă, în perioada 1 ianuarie - 31 august 2026, au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 861, număr în creştere cu 4,11% faţă de primele opt luni din 2025, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), notează Agerpres.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele: Bihor, cu 363 insolvenţe (minus 11,89%), Cluj - 263 (minus 15,16%), Ilfov - 246 (plus 2,50%) şi Timiş - 229 (minus 4,18%).

Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în Covasna - 20 (plus 25%), Harghita - 24 (plus 14,29%), Botoşani - 27 (plus 22,73%), Mehedinţi - 34 (0%), Sălaj - 34 (minus 41,38%), Tulcea - 34 (minus 22,73%) şi Gorj - 38 (plus 11,76%).

Numai în luna august au intrat în insolvenţă 357 de firme şi PFA, cele mai multe în Bucureşti - 57 şi în judeţele Bihor - 44, Ilfov - 29, iar în Cluj şi Timiş câte 16 firme.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi amănuntul, respectiv 308 (plus 175% comparativ cu primele opt luni din 2025), construcţii - 271 (plus 256,58%) şi în industria prelucrătoare - 167 (plus 138,570%).