Ilie Bolojan, declarații după ședința de Guvern: „Săptămâna viitoare e importantă pentru adoptarea legilor din PNRR”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Ilie bolojan sedinta govro
Guvernul României

Premierul interimar Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă, după ședința de Guvern desfășurată în cursul dimineții, în cadrul căreia Executivul a adoptat mai multe hotărâri și memorandumuri.

autor
Adrian Popovici

Conferința de presă a premierului interimar Ilie Bolojan poate fi urmarită LIVE pe site-ul Știrile ProTV.ro.

„Săptămâna viitoare e importantă pentru adoptarea legilor din PNRR”, a declarat premierul interimar, făcând trimitere la sesiunea extraordinară a Parlamentului.

Principalele declarații ale lui Ilie Bolojan:

Sunt șase capitole importante care vor fi abordate în sesiunea parlamentară extraordinară:

Recomandări Video
  1. Recompensarea angajaților din ANAF și Vamă pentru a încuraja creșterea încasărilor la buget.
  2. Noi reglementări pentru funcționarii publici și personalul contractual.

Printre cele mai importante decizii aprobate se numără Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030, document inclus în jaloanele asumate de România prin PNRR.

„Tocmai am trecut un jalon de reformă pe care Ministerul Mediului trebuia să îl îndeplinească pentru PNRR, în valoare de un 1 miliard de euro! La ședința de Guvern de astăzi a fost adoptată Strategia privind conservarea biodiversității! 1 miliard de euro din PNRR rămân în țară pentru investiții vitale pentru sute de comunități! În plus, prin această strategie, România stabilește un cadru clar de acțiune pentru protejarea biodiversității. Fiecare măsură are instituții responsabile, termene, potențiale surse de finanțare și indicatori de rezultat”, a transmis Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului.

De asemenea, Guvernul a analizat stadiul pregătirii Cererii de Plată nr. 5 din PNRR și a aprobat o serie de memorandumuri privind cooperarea cu Ucraina, dezvoltarea unei platforme pentru industria europeană de apărare și finanțarea unor proiecte în domeniul energiei.

„Pentru depunerea cererii de plată numărul 5 din PNRR, așa cum a fost agreată cu Comisia Europeană, România trebuie să îndeplinească 75 de ținte și jaloane. Astfel, în vederea unei atente monitorizări, în precedenta ședință de Guvern s-a stabilit ca toți coordonatorii de reforme și investiții să finalizeze și să transmită MIPE stadiul aferent îndeplinirii țintelor și jaloanelor, să întocmească listele de verificare și toate celelalte documente necesare pentru depunerea cererii de plată număr 5, până la data de 23 iulie 2026. Urmare a centralizării și verificării documentelor transmise de coordonatorii de reforme/investiții rezultă că au fost trimise un număr de 44 cover-note finale consultate preliminar cu Comisia, pentru care se așteaptă feed-back. Pentru alte 21 de cover note primite au fost inițiate discuții tehnice cu coordonatorii de reforme și investiții în perspectiva integrării observațiilor. Celelalte 10 cover note nu au fost transmise către MIPE. În concluzie, MIPE solicită acestor coordonatori de reforme și investiții să finalizeze până la 30 iulie 2026 toate sarcinile restante aflate în responsabilitatea lor”, se arată în comunicatul de presă al Executivului.

Guvernul a mai aprobat un memorandum prin care România poate negocia și semna un acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în baza căruia va primi un grant de 1,7 milioane de dolari. Banii nu sunt destinați investițiilor propriu-zise, ci pregătirii unui viitor program de finanțare, denumit SHARP, care urmărește să facă sistemele de încălzire din România mai rezistente și mai eficiente.

Ministerul Energiei va gestiona acest grant și va înființa o unitate specială care se va ocupa de implementarea proiectului. Cu fondurile primite vor fi realizate studii și analize pentru modernizarea sectorului de încălzire și răcire, vor fi stabilite investițiile care vor fi incluse în viitorul program, iar ministerul va beneficia de asistență tehnică pentru îmbunătățirea organizării și pentru pregătirea unei campanii de informare a potențialilor beneficiari.

Grantul poate fi utilizat până la 31 decembrie 2027, iar memorandumul îl împuternicește pe ministrul Finanțelor să semneze acordul și prevede ca acesta să intre în vigoare imediat după semnare.

ANALIZĂ. De ce este importantă vizita președintei Indiei în România: ”Cei 40 de oameni de afaceri nu au venit să facă turism”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ilie bolojan, PNRR, energie,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Dacia domină Europa! Cel mai bine vândut model în prima jumătate a anului 2026
FOTO | Dacia domină Europa! Cel mai bine vândut model în prima jumătate a anului 2026
Citește și...
Stiri Politice
Răzbunarea PNL după ce PSD a doborât Guvernul Bolojan. Liberalii vor să îl dea jos de la Camera Deputaților pe Grindeanu

Sorin Grindeanu cheamă aleșii din vacanță pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului. Deputații și senatorii se întorc la muncă săptămâna viitoare pentru a vota legile care ar urma să aducă României cinci miliarde de euro de la Comisia Europeană.
Stiri Politice
Grindeanu: Cheltuielile în administrație au crescut. ”Asta da reformă”, ”rezultatul marilor reforme din gură” ale lui Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac politic la adresa fostului său partener de coaliție guvernamentală, Ilie Bolojan, susținând că reformele aplicate în 2025 în administrația locală - cu ajutorul PSD - sunt un eșec total.
Stiri Politice
Lovitură pentru Ilie Bolojan în lupta cu „puciștii” din PNL. Decizia instanței

Curtea de Apel București a respins ca nefondată contestația partidului PNL împotriva deciziei prin care a fost suspendată provizoriu hotărârea care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar de pe 21 iunie.

Recomandări
Stiri Politice
Anunțul lui Nicușor Dan: ”România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO, după peste 5 ani de negocieri”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, joi, că, ”după peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil”.

Știri Actuale
ANALIZĂ. De ce este importantă vizita președintei Indiei în România: ”Cei 40 de oameni de afaceri nu au venit să facă turism”

Vizita oficială la București a preşedintei Indiei, Droupadi Murmu, prima în România a unui șef de stat indian după 32 de ani, este considerată foarte importantă, cel puțin din punct de vedere economic de către unii analiști de politică externă.

Stiri Sport
FCSB - FK Auda, LIVE pe PRO TV și VOYO de la ora 20:45, în Conference League. Ce adversar urmează în caz de victorie

FCSB debutează în noul sezon din Conference League joi seară, contra formației letone FK Auda. Meciul se dispută pe stadionul Ghencea și va fi transmis în direct la PRO TV și pe VOYO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Iulie 2026

50:31

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 14 | Echilibrul digestiv în sezonul cald

34:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Jefte Betancor și-a găsit o nouă echipă!

Sport

E gata! Jurgen Klopp revine în antrenorat: ”Contract până în 2030”. Când va fi prezentat oficial