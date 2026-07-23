Ilie Bolojan, declarații după ședința de Guvern: „Săptămâna viitoare e importantă pentru adoptarea legilor din PNRR”

Printre cele mai importante decizii aprobate se numără Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030, document inclus în jaloanele asumate de România prin PNRR.

„Tocmai am trecut un jalon de reformă pe care Ministerul Mediului trebuia să îl îndeplinească pentru PNRR, în valoare de un 1 miliard de euro! La ședința de Guvern de astăzi a fost adoptată Strategia privind conservarea biodiversității! 1 miliard de euro din PNRR rămân în țară pentru investiții vitale pentru sute de comunități! În plus, prin această strategie, România stabilește un cadru clar de acțiune pentru protejarea biodiversității. Fiecare măsură are instituții responsabile, termene, potențiale surse de finanțare și indicatori de rezultat”, a transmis Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului.

De asemenea, Guvernul a analizat stadiul pregătirii Cererii de Plată nr. 5 din PNRR și a aprobat o serie de memorandumuri privind cooperarea cu Ucraina, dezvoltarea unei platforme pentru industria europeană de apărare și finanțarea unor proiecte în domeniul energiei.

„Pentru depunerea cererii de plată numărul 5 din PNRR, așa cum a fost agreată cu Comisia Europeană, România trebuie să îndeplinească 75 de ținte și jaloane. Astfel, în vederea unei atente monitorizări, în precedenta ședință de Guvern s-a stabilit ca toți coordonatorii de reforme și investiții să finalizeze și să transmită MIPE stadiul aferent îndeplinirii țintelor și jaloanelor, să întocmească listele de verificare și toate celelalte documente necesare pentru depunerea cererii de plată număr 5, până la data de 23 iulie 2026. Urmare a centralizării și verificării documentelor transmise de coordonatorii de reforme/investiții rezultă că au fost trimise un număr de 44 cover-note finale consultate preliminar cu Comisia, pentru care se așteaptă feed-back. Pentru alte 21 de cover note primite au fost inițiate discuții tehnice cu coordonatorii de reforme și investiții în perspectiva integrării observațiilor. Celelalte 10 cover note nu au fost transmise către MIPE. În concluzie, MIPE solicită acestor coordonatori de reforme și investiții să finalizeze până la 30 iulie 2026 toate sarcinile restante aflate în responsabilitatea lor”, se arată în comunicatul de presă al Executivului.

Guvernul a mai aprobat un memorandum prin care România poate negocia și semna un acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în baza căruia va primi un grant de 1,7 milioane de dolari. Banii nu sunt destinați investițiilor propriu-zise, ci pregătirii unui viitor program de finanțare, denumit SHARP, care urmărește să facă sistemele de încălzire din România mai rezistente și mai eficiente.

Ministerul Energiei va gestiona acest grant și va înființa o unitate specială care se va ocupa de implementarea proiectului. Cu fondurile primite vor fi realizate studii și analize pentru modernizarea sectorului de încălzire și răcire, vor fi stabilite investițiile care vor fi incluse în viitorul program, iar ministerul va beneficia de asistență tehnică pentru îmbunătățirea organizării și pentru pregătirea unei campanii de informare a potențialilor beneficiari.

Grantul poate fi utilizat până la 31 decembrie 2027, iar memorandumul îl împuternicește pe ministrul Finanțelor să semneze acordul și prevede ca acesta să intre în vigoare imediat după semnare.