AUR arată că Eugen Tomac a recunoscut public că a inițiat și a participat la aceste discuții. În același timp, partidul invocă o declarație făcută de Nicușor Dan la Cluj, pe 24 iunie 2026, potrivit căreia, după desemnarea unui premier, Administrația Prezidențială nu ar mai trebui să se implice în negocierile dintre partide. Potrivit AUR, acțiunile lui Tomac contrazic acest principiu, după cum arată un comunicat al partidului.

„ Alianța pentru Unirea Românilor solicită președintelui României, Nicușor Dan, să-l demită de îndată pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac. Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români. Chiar Eugen Tomac a recunoscut că a inițiat și a participat la aceste discuții. Președintele Nicușor Dan a declarat public la Cluj, în data de 24 iunie 2026, că odată cu nominalizarea unui premier, Administrația Prezidențială nu trebuie să se mai implice în discuțiile dintre partide. Acest principiu a fost încălcat flagrant”, a transmis formațiunea.

Formațiunea mai susține că implicarea unui consilier prezidențial în astfel de negocieri afectează credibilitatea instituției prezidențiale și transformă Palatul Cotroceni într-un actor implicat în negocieri politice, în loc să își păstreze rolul de garant al Constituției și al echilibrului instituțional.

AUR solicită demiterea lui Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial onorific, cere președintelui Nicușor Dan să condamne public orice implicare a Administrației Prezidențiale în treburile interne ale partidelor și îi solicită să respecte principiul enunțat anterior, potrivit căruia, după nominalizarea unui premier, Cotroceniul nu ar trebui să mai participe la negocierile politice dintre formațiuni.