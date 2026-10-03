Cercetătorii au analizat obiceiurile de consum de ceai și cafea ale aproximativ 9.700 de femei din Statele Unite, cu vârsta de peste 65 de ani, și le-au comparat cu date privind densitatea minerală a oaselor. Participantele au completat chestionare în patru rânduri, pe o perioadă de aproximativ 10 ani, scrie Science Alert.

Rezultatele au arătat că femeile care beau în mod regulat ceai tind să aibă o densitate minerală osoasă ușor, dar semnificativ mai mare la nivelul șoldului decât cele care nu consumă ceai.

De ce ar putea fi benefic ceaiul

O posibilă explicație este reprezentată de catechinele, compuși naturali din ceai despre care cercetările anterioare sugerează că ar putea susține activitatea celulelor responsabile de formarea țesutului osos.

Efectul pozitiv observat în studiu a fost deosebit de evident în cazul femeilor cu obezitate.

„Chiar și îmbunătățirile mici ale densității osoase se pot traduce prin mai puține fracturi în cazul unor grupuri mari de persoane”, a declarat epidemiologul Enwu Liu, de la Universitatea Flinders.

Peste cinci cafele pe zi, asociate cu o densitate osoasă mai mică

În cazul cafelei, cercetătorii au identificat rezultate diferite. Femeile care consumau mai mult de cinci cești de cafea pe zi aveau o probabilitate mai mare de a prezenta o densitate minerală osoasă mai redusă.

Rezultatul este compatibil cu cercetări anterioare care sugerează că cofeina poate afecta absorbția calciului, un mineral esențial pentru menținerea structurii osoase.

Studiul a mai arătat că orice cantitate de cafea consumată a fost asociată cu o densitate minerală mai redusă a femurului în cazul femeilor care aveau un consum ridicat de alcool de-a lungul vieții. Cercetătorii spun că efectele celor două substanțe asupra sănătății oaselor s-ar putea amplifica atunci când sunt asociate.

Osteoporoza afectează una din trei femei

Rezultatele sunt relevante în contextul riscului crescut de osteoporoză după menopauză. Scăderea nivelului de estrogen afectează metabolismul osos, iar oasele pot deveni treptat mai fragile și mai predispuse la fracturi.

Potrivit datelor citate de cercetători, una din trei femei va fi diagnosticată cu osteoporoză, boală în care organismul nu mai reușește să înlocuiască suficient de repede țesutul osos pierdut.

Autorii atrag însă atenția că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Participantele au fost în principal femei albe, astfel că descoperirile nu pot fi generalizate automat la toate populațiile.

„Rezultatele noastre nu înseamnă că trebuie să renunțați la cafea sau să începeți să beți ceai cu găleata”, a spus Liu. „Dar sugerează că un consum moderat de ceai ar putea fi o modalitate simplă de a susține sănătatea oaselor, iar un consum foarte ridicat de cafea s-ar putea să nu fie ideal, în special pentru femeile care consumă alcool.”

Cercetătorii subliniază că vitamina D și calciul rămân elemente esențiale pentru sănătatea oaselor, însă obiceiurile zilnice, inclusiv ceea ce alegem să bem, ar putea contribui la menținerea densității osoase.