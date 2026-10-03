Calea ferată are scopul de a consolida conexiunile feroviare dintre Italia, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Albania și Grecia.

Inițiativa a fost semnată vineri, la Zagreb, și prevede dezvoltarea unei viitoare rute feroviare care să traverseze o mare parte din sud-estul Europei, scrie presa croată.

Pentru Croația, proiectul ar urma să lege între ele mai multe dintre principalele orașe și porturi de la Marea Adriatică, printre care Rijeka, Zadar, Šibenik, Split și Ploče, oferind în același timp conexiuni mai bune cu rețeaua feroviară europeană.

Autoritățile croate consideră că un astfel de coridor ar putea avea un rol important atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru transportul de mărfuri, în special datorită importanței porturilor de la Adriatica pentru logistica regională.

O legătură feroviară între state UE și țări candidate

Inițiativa urmărește să stimuleze investițiile comune în infrastructură și includerea viitorului coridor Adriatico-Ionian în planurile europene de dezvoltare a transporturilor. Ruta ar avea și o importanță strategică prin faptul că ar conecta state membre ale Uniunii Europene cu țări candidate la aderare, creând o legătură feroviară extinsă între mai multe state din sud-estul Europei.

Pentru Croația, autoritățile susțin că dezvoltarea coridorului ar îmbunătăți atât conexiunile internaționale, cât și legăturile dintre diferitele regiuni ale țării. HŽ Infrastructure consideră proiectul o chestiune strategică pentru Croația, în condițiile în care o infrastructură feroviară mai bună ar putea consolida poziția porturilor croate în transportul regional de mărfuri.

Nu există încă o cale ferată completă

Proiectul se află însă într-o etapă incipientă și nu reprezintă deocamdată o linie feroviară care poate fi construită sau utilizată integral.

Înainte ca întregul coridor să devină operațional sunt necesare studii suplimentare, planificare, stabilirea surselor de finanțare și luarea deciziilor privind lucrările propriu-zise.

În unele zone va fi nevoie de modernizarea liniilor existente, iar în altele ar putea fi necesară construirea unor tronsoane noi.

Autoritățile croate au început deja planificarea unor proiecte de infrastructură care ar putea contribui, în viitor, la realizarea unor conexiuni regionale mai ample.

Noul coridor ar putea avea efecte și asupra turismului, deoarece ar facilita deplasarea de-a lungul coastei estice a Adriaticii și ar conecta orașele de coastă cu rețeaua feroviară europeană.

O legătură feroviară mai bună între orașe precum Rijeka, Zadar, Šibenik, Split și Ploče ar putea face călătoriile pe coasta Adriaticii mai accesibile și ar crea alternative la transportul rutier și aerian.

În același timp, dezvoltarea infrastructurii ar putea contribui la dezvoltarea regională și la creșterea competitivității porturilor de la Marea Adriatică.