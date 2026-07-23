Sindicaliștii spun că nu vor să legitimeze ceea ce ei numesc o negociere falsă și acuză Executivul că încearcă doar să bifeze. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a dat asigurări joi că niciun salariu nu va scădea și că legea urmărește să aducă echitate în sistemul bugetar, nu creșteri salariale.

Ilie Bolojan: „Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Proiectul a fost amânat, dar am considerat că, chiar dacă suntem pe ultima sută de metri, noi nu trebuie să ne prioritizăm imaginea, ci să prioritizăm interesul României. Este o lege care introduce mai multă echitate în salarii, este o lege care ține cont de limitele bugetare fără să mai recurgem la împrumuturi. Sunt ministere care astăzi au un nivel dublu de salarizare decât alte ministere, în timp ce oamenii care astăzi lucrează în aceste ministere fac aproximativ aceeași muncă. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit și vor fi oferite compensații. Sper că vom găsi în al 12-lea ceas să găsim înțelepciunea necesară ca, în loc de slogane și lucruri care sună bine, să venim cu soluții realiste, iar aceste discuții care au avut loc au arătat care sunt soluțiile, și cei care au soluții de dat cred că este corect să le spună. Dar a nu vota un proiect nu este o soluție pentru România în anii următori”.

Declarațiile premierului au venit după ce joi sindicatele din educație au transmis, prin intermediul unui comunicat, că și-au prezentat deja toate propunerile, însă răspunsul primit din partea Executivului a fost că „mai mult de atât nu se poate”.

În aceste condiții, prezența la discuții ar fi fost, spun liderii sindicali, doar pentru imaginea Guvernului.

Federațiile din învățământ consideră că proiectul încalcă angajamentele asumate după greva generală din 2023 și le cer parlamentarilor fie să respingă actuala variantă a legii, fie să reia discuțiile pornind de la proiectul elaborat în 2024 împreună cu Banca Mondială.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii: „Nu scade niciun venit. Și în condițiile în care alocăm trei miliarde se corectează o serie de inechități, adică nu poți să zici că se dau degeaba trei miliarde. De ce nu ar putea să existe o minimă discuție pe acest subiect. Alternativa pe care o înțeleg eu este că dumnealor solicită 8 miliarde pe care nu-i avem în acest moment și pentru care nu au nici măcar o garanție că îi vor obține vreodată. Alternativa este să intre în grevă generală și să ceară 8 miliarde, dar țara asta tot același buget are”.

Guvernul merge însă înainte cu legea. Un grup tehnic s-a reunit astăzi la Palatul Cotroceni pentru a analiza observațiile primite până acum și pentru a termina proiectul.

Una dintre modificările aflate pe masa de lucru schimbă modul în care vor fi plătiți angajații din administrația publică locală. Pentru aceeași funcție, coeficienții de salarizare vor fi mai mari în municipiile și orașele mari decât în localitățile cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Asta înseamnă că și salariile vor fi diferite, chiar dacă funcția este aceeași.

Iulian Lorincz, deputat USR: „Asta înseamnă că nu poți avea aceeași grilă de salarizare pentru Cluj comparativ cu Alexandria. E normal să existe acest lucru pentru că inclusiv responsabilitatea unor primari care au în mână proiecte de miliarde de euro este mai mare decât cea a unui primar de comună sau sat care are în mână câteva proiecte de zeci de milioane de lei”.

Executivul vrea ca legea să fie gata până duminică cel târziu, astfel încât săptămâna viitoare să intre la vot în plen. Până atunci însă, dialogul cu sindicatele pare complet blocat. Dacă proiectul nu va fi adoptat, România riscă să piardă aproape 770 de milioane de euro.