Premierul Ilie Bolojan afirmă că este fals că România ar sprijini Ucraina cu sume foarte mari, în timp ce se confruntă cu dificultăți financiare. El precizează că ajutorul a fost de circa 50 de milioane de euro, prin alocări către NATO pentru armament.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de un ascultător, la Europa FM, ce valoare are pachetul financiar pentru ajutorarea Ucrainei.

”Unul din lucrurile vehiculate este că în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este un fals. Atunci când am alocat sume de sprijin, anul trecut, de exemplu, dacă ne aducem aminte la final, am dat comunicat de presă legat de sumele pe care le-am alocat şi cred că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, pe acest program de susţinere financiară”, a spus premierul Bolojan.

Cum au fost direcționați banii

El a precizat că a fost vorba de alocare bugetară la NATO, iar NATO din aceste sume care au fost adunate de toate ţările europene, a achiziţionat arme pentru a susţine Ucraina.

”Trebuie să discutăm foarte deschis nişte lucruri. Vă rog să înţelegeţi că cel mai important lucru pentru o ţară, inclusiv pentru România, este siguranţa naţională. Ea nu se vede, cât timp lucrurile sunt liniştite. Este exact cum este sistemul de termoficare pentru un oraş. Dacă sistemul de termoficare, de cele mai multe ori subteran, funcţionează şi nu-l vezi, lucrurile sunt normale. În momentul în care apare o defecţiune şi ai probleme grave, de exemplu, cu încălzirea, îţi dai seama de această problemă. Şi că ne place, că nu ne place, este o realitate că Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistenţa pe care o are în faţa agresiunii ruse, apără practic acest Flanc de est, inclusiv România, de ceea ce se poate întâmpla”, a subliniat şeful Executivului.

Ucraina, „tampon” pentru estul Europei

„În condiţiile în care o ţară este în situaţia în care nu mai garantează încrederea ţărilor europene, ce ar trebui să facă aceste ţări? Cu cât se va găsi o soluţie în care, cu acordul părţilor care sunt implicate, se va stabili o zonă stabilă de frontieră, cu cât Ucraina va rămâne o ţară mai puternică, cu atât va exista un tampon între un posibil agresor şi estul Europei, şi eu cred că România şi celelalte ţări europene, alături de Statele Unite, au procedat corect în aceşti ani, încercând să-şi apere practic frontiera şi să susţină o ţară care a fost agresată”, a menţionat premierul Ilie Bolojan.