Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, anunţă că premierul desemnat, Adrian Veştea, nu a contactat formaţiunea.

"Nu există nicio opţiune pentru noi să votăm un guvern desemnat pe această cale şi cu acelaşi program de guvernare cu Guvernul Bolojan. Până la urmă, la ce am mai fi făcut moţiune de cenzură, doar pentru că domnul Bolojan, nu ştiu, se poartă într-un fel sau altul. Nu, moţiunea de cenzură a fost împotriva politicilor promovate de Guvernul Bolojan", a declarat, miercuri, la Parlament, liderul senatorilor AUR.

Petrişor Peiu a adăugat: "Cred că nimeni de AUR nu va vota acest guvern".

El respinge informaţiile potrivit cărora s-ar putea purta negocieri pentru susţinerea învestirii Guvernului Veştea: "Nu se poartă nicio negociere. Eu vă garantez că astea sunt fumuri pentru a întreţine iluzia că soarta unui ipotetic guvern Veştea se joacă. Nu are legătură cu noi. Dacă ei se înţeleg în coaliţia lor, atunci o să-şi treacă Guvernul, dar cu voturile noastre nu".

Anterior, Peiu a reacţionat, într-o postare pe Facebook, după ce premierul desemnat Adrian Veştea a afirmat că se bazează şi pe voturi de la AUR pentru învestirea Guvernului.

Peiu critică faptul că atât preşedintele Nicuşor Dan cât şi fostul premier desemnat Eugen Tomac şi actualul premier desemnat Adrian Veştea i-au numit pe cei din AUR, "extremişti", "anti-europeni", "anti-occidentali" şi consideră că ar trebui să ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanţi AUR, "pe care i-au batjocorit".