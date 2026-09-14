Cei doi frați locuiau împreună la etajul 4 al unui bloc, aflat la marginea pădurii stațiunii Bușteni. Suspectul, un bărbat de 59 de ani, a sunat și la 112 și la rude, să spună ce a făcut.

Cătălina Mocanu, purtătoarea de cuvânt a IJP Prahova: „Polițiștii din cadrul poliției stațiunii Bușteni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că acesta și-ar fi înjunghiat fratele provocându-i leziuni”.

Medicii de la ambulanță au găsit victima încă în viață, însă rănile erau profunde și pe drumul spre spital bărbatul a murit.

George Duță, purtătorul de cuvânt al Ambulanței Prahova: „Datorită pierderii masive de sânge a intrat în stop cardiorespirator, pe timpul transportului s-au instituit manevrele de resuscitare, dar din păcate pacientul a decedat”.

Suspectul și fratele lui, de 63 de ani, păreau că se înțeleg bine. Niciunul nu era însurat, spun vecinii.

Vecin: „Nu prea se certau ei între ei, da acuma știți... s-au luat la harță și aia a fost”.

Vecin: „Erau foarte liniștiți, mai ales cel mare care a decedat. Erau retrași așa, ce motive au avut, numai ei știu acolo”.

Audierea suspectului a durat mult, pentru că bărbatul era sub influența alcoolului.

Individul este reținut, și până acum nu a reușit să explice de ce a comis crima. Va fi dus în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă pentru omor.