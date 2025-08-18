Ilie Bolojan dezvăluie ce i s-a zis la unele discuții: „Spune ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung.

”Gândiţi-vă că dacă ai anunţat, de exemplu, Comisia, că anul viitor vei avea un anumit deficit, Comisia s-a bazat pe estimarea ta şi deficitul de anul viitor a fost mult mai mare. Prima dată a spus s-au scăpat, a fost o eroare anul acesta, anul viitor ai anunţat un nou deficit, el a fost din nou mai mare. După două, trei evenimente de genul acesta, eşti privit cu o anumită circumspecţie, cu anumite rezerve. Iar pentru a reface încrederea, pentru a-ţi ridica rating-ul, nu numai de încredere, ci şi de ţară, înseamnă să oferi predictibilitate”, a spus premierul într-un interviu acordat publicaţiei Bloomberg.

”Înseamnă că dacă anumite lucruri ştii că nu pot fi făcute, să le spui: nu putem face asta, deci numai atât putem face şi uite din ce motive”, a completat şeful Executivului.

Bolojan mai spune că ”a participat uneori la discuţii în care...”Spune ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”. ”Am întrebat, ce-i cu asta, cu mermelitul. Păi nu, zicem ca ei, facem ca noi. Măi oameni, nu merge această chestiune. Deci nu merge asta. Mai bine le spunem asta nu se poate, uite de ce, doar atâta putem face”, a mai afirmat premierul în interviu.

Potrivit lui Ilie Bolojan, ”atitudinea este foarte importantă şi respectarea înţelegerilor, dar şi consecvenţa în decizii şi un dialog care să respecte pe partener şi să genereze încredere şi predictibilitate pe termen lung”.

