Ilie Bolojan dezvăluie ce i s-a zis la unele discuții: „Spune ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”

Stiri Politice
18-08-2025 | 12:12
Ilie Bolojan
gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat că respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung.

autor
Anca Ungureanu

”Gândiţi-vă că dacă ai anunţat, de exemplu, Comisia, că anul viitor vei avea un anumit deficit, Comisia s-a bazat pe estimarea ta şi deficitul de anul viitor a fost mult mai mare. Prima dată a spus s-au scăpat, a fost o eroare anul acesta, anul viitor ai anunţat un nou deficit, el a fost din nou mai mare. După două, trei evenimente de genul acesta, eşti privit cu o anumită circumspecţie, cu anumite rezerve. Iar pentru a reface încrederea, pentru a-ţi ridica rating-ul, nu numai de încredere, ci şi de ţară, înseamnă să oferi predictibilitate”, a spus premierul într-un interviu acordat publicaţiei Bloomberg.

”Înseamnă că dacă anumite lucruri ştii că nu pot fi făcute, să le spui: nu putem face asta, deci numai atât putem face şi uite din ce motive”, a completat şeful Executivului.

Bolojan mai spune că ”a participat uneori la discuţii în care...”Spune ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”. ”Am întrebat, ce-i cu asta, cu mermelitul. Păi nu, zicem ca ei, facem ca noi. Măi oameni, nu merge această chestiune. Deci nu merge asta. Mai bine le spunem asta nu se poate, uite de ce, doar atâta putem face”, a mai afirmat premierul în interviu.

Potrivit lui Ilie Bolojan, ”atitudinea este foarte importantă şi respectarea înţelegerilor, dar şi consecvenţa în decizii şi un dialog care să respecte pe partener şi să genereze încredere şi predictibilitate pe termen lung”.

Dominic Fritz, Sorin Grindeanu
USR, mesaj pentru PSD: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”
Sute de studenți protestează la Timișoara față de tăierea burselor. Motivul pentru care au adus frigidere, haine și pateuri

Sursa: News.ro

Etichete: romania, economie, ilie bolojan,

Dată publicare: 18-08-2025 12:08

