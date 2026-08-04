Corespondent PROTV: „Senatul a aprobat Strategia pentru Biodiversitate, un alt proiect din PNRR care valorează aproape un miliard de euro. Legea va extinde suprafața ariilor protejate din România, dar prevede și că riscul de poluare trebuie redus la jumătate, fără, însă, a-i obliga pe agricultori să taie din cantitatea de pesticide utilizate. Discuții aprinse a născut un amendament depus de PSD la legea privind decarbonizarea sistemului energetic, prin care centralele pe cărbune vor putea fi închise doar dacă sunt puse altele în funcțiune. Prezent la ședință, prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, spune că modificarea este populistă. România a semnat deja un angajament prin PNRR prin care, în schimbul unor finanțări importante, țara noastră și-a asumat să reducă producția pe cărbune. O intervenție asupra unui jalon închis din PNRR ar putea duce la penalizări de un miliard de euro de la Comisia Europeană, a spus Ilie Bolojan. Cu toate acestea, amendamentul a trecut. Ambele proiecte de lege merg la Camera Deputaților, unde miercuri vor primi votul final.”