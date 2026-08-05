Potrivit unui comunicat al Guvernului, confederaţia patronală a prezentat principalele provocări cu care se confruntă mediul de afaceri, de la situaţia unor sectoare industriale afectate de creşterea costurilor şi de presiunile concurenţiale, până la evoluţiile din sectorul energetic, digitalizarea administraţiei şi măsurile necesare pentru creşterea competitivităţii economiei româneşti, scrie Agerpres.

Premierul a subliniat că dezvoltarea economiei şi creşterea competitivităţii depind de consolidarea finanţelor publice, reducerea deficitului bugetar, gestionarea responsabilă a resurselor publice, accelerarea absorbţiei fondurilor europene şi întărirea încrederii investitorilor în economia românească, precizează sursa citată.

"Referitor la sectorul energetic, Ilie Bolojan a precizat că actualele provocări pot fi depăşite printr-o abordare integrată, bazată pe investiţii în capacităţi de producţie şi stocare, modernizarea reţelelor şi implementarea soluţiilor inteligente de gestionare a consumului. Acesta a arătat că noile programe sunt orientate în această direcţie, cu obiectivul de a creşte eficienţa şi competitivitatea sistemului energetic şi de a crea, pe termen mediu şi lung, condiţiile pentru reducerea preţurilor la energie", se arată în comunicat.

Discuţiile au vizat, totodată, accelerarea digitalizării administraţiei, inclusiv dezvoltarea unor soluţii digitale care să contribuie la reducerea evaziunii fiscale, simplificarea relaţiei dintre stat şi mediul de afaceri şi creşterea eficienţei serviciilor publice.

"Au fost abordate şi aspecte privind costurile de finanţare şi măsurile necesare pentru sprijinirea competitivităţii economiei româneşti", evidenţiază Guvernul.