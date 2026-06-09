Fără a respinge această strategie, Hunor a avertizat că un astfel de demers implică riscuri serioase.

Potrivit informațiilor, Eugen Tomac urmează să aibă, marți, discuții cu grupările ”suveraniste” constituite în actualul legislativ, inclusiv cu cele formate din foști membri ai partidelor S.O.S. și AUR.

Astfel, premierul desemnat le-ar putea cere susținerea, considerând că oricine îi sprijină programul de guvernare și echipa poate constitui o bază pentru învestitură și continuarea reformelor.

Reacția lui Hunor: „E un risc!"

Întrebat cum vede această abordare, Kelemen Hunor a recunoscut că există o logică în spatele acestei strategii, dar a subliniat că ea trebuie mai întâi probată în practică.

„Și asta e o logică, da, trebuie probată până la urmă", a spus liderul UDMR.

Totodată, acesta a precizat că nu dorește să se pronunțe asupra detaliilor discuțiilor pe care Tomac le poartă în aceste zile.

„Eu nu vreau să comentez nici cu cine discută și nici ce discută domnul Tomac", a declarat președintele UDMR.

„Să mergi cu ei în pădure... e un risc"

Ulterior, el a făcut o comparație plastică: „E un grup extrem de eterogen acolo. Să mergi cu ei în pădure și să fie în spatele tău, nu în fața ta, e un risc. E un risc!", a avertizat Kelemen Hunor.

Prin această metaforă, liderul UDMR a sugerat că sprijinul unor astfel de grupări este unul nesigur și potențial periculos pentru stabilitatea unui guvern.

Întrebat, luni seară, într-o emisiune televizată, dacă va negocia şi cu AUR, Eugen Tomac a afirmat: "Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului naţional al României".

El s-a declarat, însă, convins că va strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.