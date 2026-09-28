Femeia a murit înainte ca medicii să mai poată face ceva pentru ea. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar anchetatorii încearcă acum să afle ce s-a întâmplat în locuința celor doi.

Totul s-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Polițiștii au fost chemați prin 112 la ora 1 și 37 de minute, după ce între cei doi ar fi izbucnit un conflict. S-ar fi luat la ceartă din cauza geloziei. Surse din anchetă spun că bărbatul își acuza, în ultimul timp, soția de infidelitate.

Cei doi au împreună și un copil

Discuțiile dintre cei doi au escaladat, iar bărbatul a înjunghiat-o pe femeie. La sosirea echipajelor medicale, victima era în stare foarte gravă, însă medicii nu au mai putut să o salveze și au constatat decesul.

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul a dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile. Este cercetat pentru violență în familie, sub forma omorului. Cei doi au un copil de 7 ani care a fost preluat acum de inspectorii de la Protecția copilului.

Acum, anchetatorii încearcă să refacă exact filmul nopții și să stabilească ce s-a întâmplat în locuința celor doi înainte de apelul la 112. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.