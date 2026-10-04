Un bărbat a spart cu IA codul secret al lui Napoleon dintr-o scrisoare veche de 217 ani. Ce scrie în document

Experimentul a fost surprinzător de simplu: Church susține că i-a oferit modelului un singur prompt și o imagine a textului codificat. După aproximativ șase ore, codul fusese descifrat.„La început nu am crezut," a spus Church pentru Live Science. „Toată lumea are experiența de a vedea un model afirmând ceva scandalos, dar diferența aici este că soluția este testabilă mecanic: practic nu există nicio șansă ca o cheie greșită să producă rezultate coerente și istoric consistente."

Carter Church, inginer AI la compania de securitate cibernetică SentinelOne, a prezentat rezultatele într-o postare publicată pe X pe 30 septembrie. Potrivit acestuia, a folosit noul model GPT-6 Astra pentru a încerca să spargă sistemul de criptare utilizat în mesajele lui Napoleon.

Descoperirea stârnește interes în rândul istoricilor, care văd în inteligența artificială un posibil instrument modern comparabil, prin impact, cu Piatra din Rosetta – artefactul care a permis descifrarea hieroglifelor egiptene, scrie Live Science.

Un mesaj ascuns de mai bine de două secole

Scrisoarea a fost trimisă în 1809 la cererea lui Napoleon de către fiul său vitreg Eugène, viceregele Italiei, către mareșalul Auguste de Marmont, care era staționat departe de orice alte trupe franceze pe țărmul estic al Mării Adriatice. Scopul scrisorii era să-i spună lui Marmont poziția fiecărei alte armate franceze și aliate de pe continent. Totuși, pentru a evita dezvăluirea secretelor militare dușmanilor Franței în cazul în care scrisoarea ar fi fost interceptată, mesajul a fost scris în cod.

Church a găsit scrisoarea după ce a căutat un cod potrivit de spart pentru a demonstra capacitățile GPT-6 Astra. „Verificabilitatea soluțiilor este, de fapt, partea cea mai dificilă, mult mai dificilă decât generarea unor soluții potențiale", a spus Church. „Pur și simplu nu poți automatiza responsabilitatea."

Potrivit lui Church, singura imagine disponibilă public a scrisorii a fost o scanare de rezoluție joasă publicată într-un jurnal militar francez în 1969. Conține 155 de semne diferite — în total 1.300 de semne — iar codul este omofonic, ceea ce înseamnă că literele comune au mai multe simboluri interschimbabile.

Pe lângă pozițiile trupelor și ale comandanților lor, mesajul lui Eugène îl încurajează pe Marmont să nu se teamă de opoziție: „Când primiți ordinul de mărșăluire, nu trebuie să vă lăsați intimidați de câțiva soldați sau de o adunare de mulțime", spune scrisoarea nou tradusă.

Rezultatul lui Church a fost confirmat de Satoshi Tomokiyo, un inginer de brevete și criptograf care administrează un site care documentează cifruri istorice nerezolvate numit Cryptiana, iar scrisoarea este acum listată ca "rezolvată" pe site.