Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin în contextul în care până joi la amiază, PSD a făcut eforturi pentru asigurarea sprijinului parlamentar pentru cabinetul lui Adrian Veștea, inclusiv prin trimiterea lui Marian Neacșu la negocierile premierului desemnat cu membrii grupului parlamentar Uniți pentru România.

Joi dimineață, după ce UDMR și USR au transmis că nu îi vor susține guvernul, iar din rândurile PNL poate strânge doar o parte a voturilor parlamentarilor, Veștea se putea baza pe doar 180 de voturi de la PSD, neafiliați și grupurile UPR și PACE, iar calculele mai indicau că îi lipseau 53 de voturi.

Negociatorii lui Veștea mai explicau însă că erau pe cale să convingă 30 de aleși de la PNL, 14 de la AUR și 17 de la Minorități. Într-o astfel de situație în care sprijinul PSD s-ar menține, Guvernul Veștea ar trece cu 8 voturi de pragul minim necesar.

„În acest moment PSD se află în situaţia următoare: stăm şi analizăm foarte bine tot ceea ce ţine de Programul de guvernare (...) PSD trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Am tot respectul pentru domnul Veştea (...) L-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă aşteptată”, a declarat, joi, după şedinţa PSD, liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Acesta afirmă că toţi parlamentarii PSD au participat la şedinţă, iar duminică urmează să se ia decizia cu privire la intrarea sau nu la guvernare.

„Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veştea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa aşteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aş dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Naţional şi să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veştea”, a declarat Grindeanu, la finalul unei întâlniri a grupurilor parlamentare PSD.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, urma să depună joi la Parlament lista de miniştri şi Programul de guvernare.

PNL, USR şi UDMR au anunţat deja că nu vor susţine învestirea Guvernului Veştea. Un anunţ similar a fost făcut şi de către liderii AUR.