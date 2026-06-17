Programul de guvernare rămâne deocamdată în sertar, iar lista completă a miniștrilor viitorului cabinet nu a putut fi întocmită.

Liderii UDMR și-au dat întâlnire în Parlament, iar după aproape două ore de discuții, concluziile n-au surprins pe nimeni.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: ”Nu vom fi în sală în momentul votului! Nu este despre România. Este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă. Nu este lupta noastră.” Alt partid, aceeași decizie. Comitetul Politic al USR a validat hotărârea luată de conducere duminică seara.

Dominic Fritz, președintele USR: ”Ar fi un Guvern de pe Temu, nu prea funcțional, dar cu siguranță foarte scump, pentru că trebuie să ne fie clar că acești peste 100 de independenți neafiliați toți acești orfani ai Parlamentului vor fi cumpărați la bucată.”

Și cum un necaz nu vine niciodată singur, și partidul Dianei Șosoacă, S.O.S. România, anunță că va vota la vedere, dar împotriva lui Adrian Veștea.

Singurii indeciși rămân reprezentanții Minorităților, care, cel mai probabil, vor avea mână liberă asupra deciziei.

În acest caz, Veștea s-ar putea baza pe doar 180 de voturi de la PSD, neafiliați, și grupurile UPR și PACE - iar asta înseamnă că-i mai lipsesc 53 de voturi. Negociatorii săi spun însă că sunt pe cale să convingă 30 de aleși de la PNL, 14 de la AUR și 17 de la Minorități.

Dacă se va întâmpla așa, Guvernul Veștea ar trece cu 8 voturi de pragul minim necesar.

Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD: ”Nu cred că este momentul în care anumite partide politice să facă opoziție prelungită la formarea unui nou guvern, interimatul nu este bun. Negocierile nu se poartă doar pentru voturi ci și pentru ministere. Unele nume vehiculate sunt cel puțin interesante.”

Negociatorul PSD, Marian Neacșu ar urma să preia șefia de la Interne, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan e în cărți pentru Fonduri Europene, Cristian Pistol ar urma să conducă Transporturile, iar istoricul Vlad Nistor este așteptat la Ministerul Culturii.

Echipa lui Adrian Veștea a anunțat că joi, 18 iunie, va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului său. Tot atunci ar urma să aibă loc și votul pentru instalarea cabinetului.