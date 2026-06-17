Și asta, în ciuda faptului că președintele Nicușor Dan, care l-a desemnat, a respins ideea unui guvern ajutat de voturile acestei formațiuni.

Pe de altă parte, conducerea AUR spune că niciun parlamentar nu negociază acum pentru susținerea unui Executiv condus de Veștea. Confruntat cu tot mai multe refuzuri, Adrian Veștea face calcule peste calcule. Conform mai multor surse politice nu are voturile necesare, așa că ar negocia cu oricine, indiferent de culoarea politică. Inclusiv cu parlamentari de la AUR.

Și asta chiar dacă Nicușor Dan a anunțat în mod repetat că nu vrea la Palatul Victoria un Guvern cu AUR în componență.

Nicușor Dan în 24 aprilie: ”În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune „vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR”, eu nu voi fi de acord cu asta.”

Nicușor Dan în 28 aprilie: ”Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale AUR. Acesta este un lucru. Și apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă.”

Nicușor Dan în 04 mai: ”Există o diferență între forțe pro-occidentale și forțe antioccidentale în România, între care și AUR.”Jurnalist: Pe AUR îi treceți în categoria partidelor antioccidentale. Președintele Nicușor Dan: ”Da”.

Jurnalist: Luați în calcul ca AUR să facă parte din Executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?Nicușor Dan în 15 mai: ”Nu.”

Potrivit unor surse din partid, mai mulți parlamentari în frunte cu Mohammad Murad nu ar exclude să voteze noul guvern, în cazul în care programul de guvernare ar conține măsuri dorite de ei. Deși pozitia oficială este că...

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: ”Nu vor exista parlamentari AUR care să voteze. Nu negociază nimeni de la AUR cu PSD, Veștea. E doar o perdea de fum, încearcă să dea impresia că exista voturi.”Într-un mesaj pe Facebook, George Simion spune că parlamentarii AUR sunt loiali.

Am trimis o solicitare către Administrația Prezidențială în care am întrebat dacă poziția Președintelui s-a schimbat și și-a dat acordul pentru ca un guvern condus de Adrian Veștea să fie investit inclusiv cu voturi de la parlamentari AUR. Până la această oră nu am primit un răspuns.