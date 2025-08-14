Traian Băsescu ar putea primi săptămâna viitoare o locuință de protocol de la Guvern. Anunțul oficial

Traian Basescu
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, joi, că proiectul care prevede alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu ar urma să fie adoptat în şedinţa de săptămâna viitoare.

”Săptămâna viitoare va fi cel mai probabil adoptat”, a spus Dogioiu.

Întrebată dacă se va opera vreo modificare, având în vedere că Traian Băsescu ar fi refuzat imobilul de pe strada Emile Zola, Dogioiu a afirmat: ”Nu am informaţii nici despre vreun refuz, nici despre vreo schimbare faţă de documentul pe care l-aţi văzut săptămâna trecută pe ordinea de zi”.

”Informaţia pe care o am este că intenţia este de adoptare în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, precizând că nu are informaţii despre vreo eventuală discuţie între Ilie Bolojan şi Traian Băsescu.

Solicitarea fostului președinte

Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat recent atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat.

Pe agenda şedinţei de vinerea trecută a Guvernului se afla un proiect de hotărâre care prevedea schimbarea destinaţiei unui imobil de pe strada Emile Zola din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială. Proiectul nu a fost însă adoptat.

”Proiectul de HG referitor la imobilul RAAPPS nu s-a aprobat”, au transmis atunci reprezentanţii Executivului, după şedinţă.

Fostul preşedinte Traian Băsescu îşi poate recupera privilegiile pierdute, după ce CCR a decis că legea privind retragerea beneficiilor foştilor şefi de stat, dacă au colaborat cu Securitatea, este neconstituţională.

Băsescu a ridicat excepţia de neconstituţionalitate în procesul deschis împotriva SPP, prin care solicita suspendarea actului administrativ prin care i se cerea să elibereze imobilul din strada Gogol, de care beneficia în calitate de fost şef al statului.

