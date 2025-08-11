Premierul Ilie Bolojan anunță că Traian Băsescu va primi, gratuit, o locuință de protocol: ”Vom tranșa această problemă”

Stiri Politice
11-08-2025 | 11:22
traian băsescu
Getty

Premierul Ilie Bolojan a spus, duminică seară, că situaţia casei de protocol pe care a solicitat-o fostul preşedinte Traian Băsescu va fi rezolvată săptămâna viitoare.

autor
Cristian Matei

Săptămâna viitoare vom tranşa această problemă în aşa fel încât să respectăm prevederile legii”, a afirmat Bolojan la Antena 3, potrivit News.ro.

Rugat să comenteze funţionarea statului român care a permis unui colaborator al Securităţii să devină preşedinte, Bolojan a declarat: ”Aici este evident că în ultimii 30 de ani era loc de mai bine în foarte multe domenii, dar, în afară de o decizie sau alta, avem legislaţii, avem sentinţe judecătoreşti pe care trebuie să le respectăm”.

Întrebat despre o eventuală locuinţă de protocol desemnată fostului preşedinte Iohannis, Bolojan a declarat: ”Nu ştiu ca în momentul de faţă preşedintele Iohannis să aibă repartizată o locuinţă exactă, dar o să mă interesez (…) spaţiul de care s-a discutat, unde a fost la un moment dat sediul PNL în anii 90 şi după aceea, nu este în folosinţa a fostului prşedinte Iohannis”.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat.

Citește și
Traian Basescu, PRO TV
Fostul președinte al României Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuințe

Fostul preşedinte Traian Băsescu îşi poate recupera privilegiile pierdute, după ce CCR a decis că legea privind retragerea beneficiilor foştilor şefi de stat, dacă au colaborat cu Securitatea, este neconstituţională.

Băsescu a ridicat excepţia de neconstituţionalitate în procesul deschis împotriva SPP, prin care solicita suspendarea actului administrativ prin care i se cerea să elibereze imobilul din strada Gogol, de care beneficia în calitate de fost şef al statului.

Accident violent provocat de un șofer care gonea prin București cu poliția pe urmele sale. „Mergea foarte haotic”

Sursa: News.ro

Etichete: traian basescu, ilie bolojan,

Dată publicare: 11-08-2025 10:35

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
Veste rea pentru Traian Băsescu. Guvernul Bolojan nu i-a aprobat cererea de atribuire a unei locuințe
Stiri Politice
Veste rea pentru Traian Băsescu. Guvernul Bolojan nu i-a aprobat cererea de atribuire a unei locuințe

Proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe pentru Traian Băsescu, în calitate de fost şef de stat, nu s-a aflat pe lista celor adoptate în şedinţa de vineri a Guvernului.

Fostul președinte al României Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuințe
Stiri Politice
Fostul președinte al României Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuințe

Fostul președinte al României Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuințe, în calitate de fost șef de stat.  

Traian Băsescu își va recupera privilegiile pierdute, după ce legea care le anula a fost declarată neconstituțională
Stiri Justitie
Traian Băsescu își va recupera privilegiile pierdute, după ce legea care le anula a fost declarată neconstituțională

Curtea Constituțională a României a decis să-i înapoieze fostului președinte Traian Băsescu toate drepturile pierdute după ce fusese declarat colaborator al securității de către Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității.

Recomandări
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți
Stiri Economice
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, Radu Crăciun, afirmă că noua lege privind pensiile private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi.

FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol
Stiri Economice
FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit bugetar record.  

Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”
Stiri Politice
Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 August 2025

03:38:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12