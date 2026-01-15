MAI, ținta ironiilor după o postare de Ziua Culturii. Titlu și versuri greșite ale unei poezii de Mihai Eminescu

Câteva versuri dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu, postate joi pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, au provocat reacţii critice sau ironice din partea celor care au accesat pagina.

Motivul a fost că versurile erau citate greşit şi nici titlul poeziei nu era cel indicat de autorul postării de pe pagina MAI.

Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

Postarea a fost apoi corectată.

„De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ş-auzi mândra glăsuire/ A pădurii de argint.” Mihai Eminescu „De ce nu-mi vii””, este postarea de pa gina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Versurile corecte sunt: ”De treci codri de aramã, de departe vezi albind/ S-auzi mândra glãsuite a pãdurii de argint”, iar poezia este Călin (file din poveste).

Ulterior, MAI a corectat postarea.

Reacţiile utilizatorilor au fost criticice sau ironice. Unele au fost agresive sau au conţinut insulte la adresa angajaţilor MAI.

”De ce nu-mi vii MAI strigau toate victimele nepăsării voastre, aşa”, a scris un utilizator.

”Aţi văzut codrii dar nu aţi văzut poezia”, ”Nu e( De ce nu - mi vii...)”, ”Ati masacrat poezia, și e Călin - file de poveste, mai deschideți si voi o carte”, sunt alte reacţii de pe pagina de Facebook a MAI.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













