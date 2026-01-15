Președintele României, de Ziua Culturii: „Avem obligația de a nu abandona.” Ce va fi la sala de teatru de la Cotroceni

15-01-2026 | 09:57
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis de Ziua Culturii Române, că, chiar şi într-un context marcat de provocări economice şi geopolitice, avem obligaţia de a nu abandona cultura.

Claudia Alionescu

Pornind de la premisa potrivit căreia cultura română contemporană are nevoie nu doar de susţinere, ci şi de spaţii reale de afirmare, preşedintele anunţă că, începând din acest an, Administraţia Prezidenţială va pune la dispoziţie periodic sala de teatru din interiorul Palatului Cotroceni pentru reprezentaţii gratuite ale trupelor independente de tineri actori şi de liceeni.

”Ziua Culturii Naţionale ne reaminteşte că identitatea României s-a conturat, în timp, prin creaţie şi vocaţia universalităţii. Cultura a fost şi rămâne spaţiul în care marile idei ale societăţii se transformă în repere durabile, capabile să lege trecutul, prezentul şi viitorul unei naţiuni. „Cultura este cea mai bună şi sigură avere a unui popor”, spunea Mihai Eminescu, al cărui nume este indisolubil legat de această zi specială. Chiar şi într-un context marcat de provocări economice şi geopolitice, avem obligaţia de a nu abandona cultura”, afirmă preşedintele.

Conform preşedintelui, patrimoniul nostru arhitectural, iniţiativele artistice contemporane şi noile forme de expresie culturală trebuie puse în valoare prin politici publice coerente, dar şi prin implicarea mediului privat.

”Digitalizarea patrimoniului cultural deschide noi punţi între tradiţie şi inovaţie şi aduce cultura mai aproape de tineri. Anul 2026, dedicat lui Constantin Brâncuşi, este o invitaţie la a privi cu încredere către viitor, inspirându-ne din forţa creatoare a celui care a făcut din specificul românesc o valoare universală. Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susţinere, ci şi de spaţii reale de afirmare”, remarcă Nicuşor Dan.

”Este un gest firesc prin care deschidem porţile către noile generaţii de creatori. Trupele de teatru care doresc sa sustina reprezentatii in sala de la Cotroceni pot trimite solicitari la adresa de email [email protected] si vor primi detalii. Avem nevoie de o cultură vie şi le mulţumesc tuturor celor care, indiferent de domeniul lor, se dedică artei, dându-i sens şi continuitate. La mulţi ani culturii române!”, afirmă preşedintele în finalul mesajului, postând şi imagini ale sălii de teatru.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 15-01-2026 09:43

Joi, 15 ianuarie, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

