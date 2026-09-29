„Nu comentăm informații provenite din surse sau speculații. La nivelul Cancelariei Prim-ministrului României nu a existat nicio discuție cu doamna ambasador Kimberley Guilfoyle”, a transmis Guvernul, într-un răspuns pentru Financial Times.

Executivul precizează că, în ceea ce privește reprezentarea diplomatică a SUA în România, interlocutorul oficial este ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.

În privința necesarului de gaze, Guvernul afirmă că producția onshore acoperă în prezent peste 80% din consumul intern al României. Odată cu intrarea în exploatare a proiectului Neptun Deep, începând de anul viitor, producția de gaze a României ar urma să se apropie de dublare.

Potrivit Executivului, acest lucru va permite acoperirea integrală a consumului intern și transformarea României într-un exportator net de gaze.

„La nivelul Guvernului României nu a fost aprobat niciun document care să angajeze România în achiziții de GNL. Eventualele poziții exprimate de alți actori nu reprezintă poziția oficială a Guvernului României”, se mai arată în comunicat.

Guvernul spune că România poartă un dialog cu Statele Unite pentru consolidarea parteneriatului în vederea dezvoltării infrastructurii necesare Coridorului Vertical. Obiectivul este interconectarea rețelei de gaze din România cu cele ale altor țări și transportul gazelor prin infrastructura Coridorului Vertical la tarife competitive, pentru diversificarea aprovizionării regiunii.

Ce au scris jurnaliștii Wall Street Journal

Informaţii difuzate sâmbătă de Wall Street Journal conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan au fost corelate, în spaţiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.

Wall Street Journal a reconstituit într-un articol de presă o discuție care ar fi avut loc în martie, la o cină organizată în Atena, la care au participat oficiali americani și greci. Potrivit jurnaliștilor, Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, s-ar fi lansat atunci într-un schimb aprins de replici cu ministrul grec al Energiei din cauza unui proiect de livrare de gaz lichefiat american.

La un moment dat, discuția a ajuns și la România. Jurnaliștii americani scriu că Guilfoyle s-ar fi referit la „apropiata” cădere a Guvernului de la București și ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări vrem. Putem face asta și aici". Ministrul grec i-ar fi răspuns că Statele Unite nu pot schimba un guvern ales de oameni.

Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, a catalogat relatările jurnaliștilor Wall Street Journal ca fiind extrem de grave și a depus o plângere penală pentru trădare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică că respinge acuzațiile potrivit cărora demiterea Guvernului Bolojan în luna mai ar fi fost rezultatul unei înțelegeri cu americanii, calificându-le drept o tentativă de manipulare. Liderul social-democrat a calificat acuzațiile drept o tentativă de manipulare politică, comparând-o cu teoriile conspirației despre pământul plat.

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, luni, că vizita ambasadoarei SUA la Atena în România a avut loc în cadrul unui eveniment de afaceri și în afara unui mandat de reprezentare sau negociere cu instituțiile statului român.