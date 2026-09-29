Fata a fost găsită pe stradă, plina de sânge, cu răni la gât, iar bărbatul zăcea în apartament, lovit puternic la cap. Victimele nu pot da lămuriri, deocamdată, despre cele întâmplate.

Atenție urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Potrivit polițiștilor, un scandal ar fi izbucnit luni seară în apartamentul bărbatului de 77 de ani, din Cluj-Napoca. Nepoata de 22 de ani era acolo în vizită. Deocamdată procurorii nu au reușit să stabilească exact ce s-a petrecut în locuință.

Se știe însă că fata a ieșit din apartamentul bunicului ei în stradă, plină de sânge și strigând după ajutor. Un vecin a sunat la 112.

La fața locului a ajuns o ambulanță care a preluat-o pe tânăra aflată în stare de șoc. Avea mai multe răni pe corp, iar polițiștii au fost alertați și au început cercetările.

Iulian Timșa, purtător de cuvânt IPJ Cluj: „Polițiștii au efectuat verificări la locuința de la care aceasta s-ar fi deplasat, unde au identificat un bărbat de 77 de ani, care prezenta, de asemenea, urme de violență”.

Ambele victime au fost transportate la spital în stare gravă. Cei care locuiesc în zonă spun că pensionarul în vârstă de 77 de ani, fost medic stomatolog, locuia singur în apartament de câțiva ani. Recent fiica și nepoata lui s-ar fi întors în țară din Statele Unite.

Bărbat: „Șunt șocat efectiv. E un tip super de treabă, ceartă nu a existat, eu nu am observat nicio problemă în familia aia”.

Procurorii au mai multe ipoteze. E posibil să fi avut loc o ceartă între cei doi care a degenerat sau ar putea fi implicată o a treia persoană.

Mama fetei rănite a fost audiată de anchetatori.

Am contactat rudele celor două victime pentru un punct de vedere, și ne-au transmis că așteaptă și ele primele rezultate ale anchetei. În acest caz a fost deschis in rem un dosar penal de violență în familie sub forma tentativei de omor.