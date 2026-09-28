Bogdan Ivan a răspuns întrebărilor reporterilor Știrilor ProTV despre presupusele presiuni ale ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, privind achiziția de gaze americane și despre afirmațiile acesteia referitoare la căderea Guvernului Bolojan. Fostul ministru PSD al Energiei, care s-a întâlnit cu diplomata americană în luna martie, a respins acuzațiile și a susținut că PSD nu a avut nevoie de informații venite din Statele Unite pentru a decide să depună o moțiune de cenzută împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Citim foarte bine cu toții presa din România și dumneavoastră o faceți și ați văzut modul în care au fost să răstâlmăcite, reinterpretate foarte multe lucruri spuse de acel ziar din State (...) Eu nu aveam nevoie să-mi spună cineva din America cât de dezastruos a condus Ilie Bolojan România ca împreună cu colegii mei din PSD să începem moțiuni de cenzură împotriva domniei sale. O știu și eu, și eu știu 90% dintre români atunci când am inițiat acest proces. Nu avem nevoie de cineva să ne spună spun acest lucru”, a declarat Bogdan Ivan.

Social-democratul contestă și modul în care au fost interpretate informațiile publicate de presa americană. Fostul ministru al Energiei susține că mai multe declarații apărute în articolul respectiv au fost „răstălmăcite” sau „reinterpretate” și afirmă că informațiile din presa americană nu au stat la baza deciziei PSD de a iniția demersuri împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Fostul ministru al Energiei afirmă că discuțiile privind gazele americane nu au început în timpul mandatului său, ci încă din luna noiembrie a anului trecut.

Ivan spune că, în noiembrie, România a semnat un memorandum prin care urma să aibă, timp de 90 de zile, discuții tehnice cu partea americană. Potrivit acestuia, documentul a fost semnat de vicepremierul Cătălin Predoiu, de ministrul Finanțelor și de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Scopul perioadei de 90 de zile ar fi fost ca România să analizeze proiectul și să decidă dacă este interesată de importul de gaze americane sau de utilizarea României ca rută de tranzit. Fostul ministru susține că nu putea lua personal o decizie în numele României fără un mandat explicit din partea premierului și a Guvernului.

„A fost un memorandum semnat din partea României de vicepremierul Cătălin Predoiu, de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la un eveniment la care nu am participat, în care România trebuia să vină să aibă să poartă discuții tehnice cu cei din SUA timp de 90 de zile (...) Nu puteam să asum în nume personal o poziție a României, fără să au mandat explicit din partea premierului României și a Guvernului României, mandat pe care le-am cerut și verbal și în scris, tocmai pentru a clarifica acesta”, a declarat Bogdan Ivan pe holurile Parlamentului.

Război politic în România după o anchetă WSJ

Declarațiile lui Bogdan Ivan (PSD) vin după ce o WSJ a prezentat discuție din luna martie, în care ambasadoarea Statelor Unite în Grecia vorbește despre apropiata cădere a Guvernului Bolojan și spune că americanii pot face asta „oricărei țări". Avocatul ambasadoarei Kimberly Guilfoyle insistă că lucrurile nu s-au petrecut așa. Printer numele implicate în această controversă se numără și cel al fostului ministru PSD al Energiei.

În țară, povestea a reaprins mai multe întrebări legate de întâlnirile diplomatei cu anumiți politicieni români. Au apărut deja și plângeri penale pentru trădare pe numele lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei.

Wall Street Journal reconstituie într-un articol de presă o discuție care ar fi avut loc în martie, la o cină organizată în Atena, la care au participat oficiali americani și greci. Potrivit jurnaliștilor, Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, s-ar fi lansat atunci într-un schimb aprins de replici cu ministrul grec al Energiei din cauza unui proiect de livrare de gaz lichefiat american.

Jurnaliștii americani scriu că Guilfoyle s-ar fi referit la „apropiata” cădere a Guvernului de la București și ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări vrem. Putem face asta și aici". Ministrul grec i-ar fi răspuns că Statele Unite nu pot schimba un guvern ales de oameni.

Numai că gazul era mai scump decât alternativele de pe piață, iar Cotroceniul și Guvernul Bolojan au temperat demersul și au cerut lămuriri legate de preț și de avantajele pentru România.

Tot în martie, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle a fost în București. Imaginile publicate de Flash Paparazzi o surprind, pe 31 martie, la un restaurant din Capitală, alături de Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan, pe atunci ministru al Energiei, și Florin Vlădică, consilier de stat la Administrația Prezidențială.