Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025. Nicușor Dan: „Nu e un gest politic”

Stiri Politice
30-09-2025 | 16:55
Nicusor Dan
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025 cu ocazia rectificării bugetare, aproximativ 17% din creditele bugetare.

autor
Lorena Mihăilă

„În luna iulie am spus că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei”, anunţă preşedintele Nicuşor dan într-o postare pe Facebook.

Obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, a precizat Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă.

„Suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției”, mai menționează sursa citată.

Președintele Nicușor Dan a precizat că nu este vorba de un „gest politic”, ci o „chestiune de bun simț”.

„Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni”, a conchis președintele.

Administraţia Prezidenţială anunţă că îşi va continua evaluarea internă a costurilor, în vederea menţinerii unui standard înalt de eficienţă administrativă, fără a afecta funcţionarea instituţiei sau angajamentele internaţionale ale României.

Rectificarea bugetară pentru 2025, cuprinsă într-un proiect de ordonanță de urgență, a fost publicat de Ministerul Finanțelor în procedura de transparență publică, luni seară.

Deficitul bugetar al României, prevăzut inițial în legea bugetului pentru 2025 la 7% din PIB (echivalentul a 134,65 miliarde lei), urmează să fie majorat cu 24,58 miliarde lei conform proiectului de rectificare bugetară pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor.

Cea mai mare parte a acestei sume, circa 12 miliarde de lei, va merge la plata dobânzilor aferente datoriei publice.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, rectificare bugetara, administratia prezidentiala,

Dată publicare: 30-09-2025 16:27

