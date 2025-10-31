Guvernul alocă 67,6 milioane lei pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Cea mai mare sumă revine MAI

Stiri Politice
31-10-2025 | 13:28
alegeri romania
Inquam Photos / Casian Mitu

Guvernul a stabilit vineri, prin hotărâre, cheltuielile necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din 7 decembrie, cheltuieli pe care le estimează la 67,6 milioane de lei.

autor
Vlad Dobrea

Potrivit unui comunicat al Executivului, sumele sunt repartizate în funcţie de ordonatorul de credite însărcinat cu efectuarea cheltuielii, acestea fiind identificate pe baza prevederilor legale în vigoare care impun efectuarea respectivei cheltuieli.

"Cea mai mare sumă revine Ministerului Afacerilor Interne - 45 milioane lei, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă - peste 16,9 milioane lei. Cheltuielile au fost stabilite pe tipuri distincte, respectiv cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare", se arată în comunicat.

Tot vineri, Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.

Hotărârea detaliază atribuţiile şi sarcinile care revin Autorităţii Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Interne, Institutului Naţional de Statistică, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, instituţiilor prefectului, primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene în procesul de pregătire, organizare şi desfăşurare a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025. 

Citește și
Ilie Bolojan
Compania de stat în care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile în 2025

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, guvern, buget, alegeri locale,

Dată publicare: 31-10-2025 13:28

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Compania de stat în care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile în 2025
Stiri Politice
Compania de stat în care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile în 2025

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că într-o bună parte din companiile de stat s-au făcut contracte de management pe câţiva ani de zile fără condiţii de performanţă, contracte care sunt "greu de spart".

Ilie Bolojan: „S-au dat legi pentru corecţii la autorităţile de reglementare. Se mimează reducerea posturilor şi salariilor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan: „S-au dat legi pentru corecţii la autorităţile de reglementare. Se mimează reducerea posturilor şi salariilor”

Ilie Bolojan a declarat, joi, că, deși au fost adoptate legi pentru corectarea salariilor mari din autoritățile de reglementare, aplicarea lor este „o bătaie de joc”, iar în realitate „se mimează” reducerea posturilor și a veniturilor.

 

Ilie Bolojan, despre Colectiv: Forma de respect a lumii politice ar fi însemnat să ai şi un spital care să trateze marii arşi
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre Colectiv: Forma de respect a lumii politice ar fi însemnat să ai şi un spital care să trateze marii arşi

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că forma de respect a lumii politice pentru tragedia de la Colectiv ar fi însemnat, printre altele, ca ţara noastră să aibă şi un spital funcţional după 10 ani, care să trateze marii arşi.

Recomandări
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei
Stiri actuale
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Octombrie 2025

03:28:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28