Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Stiri Politice
04-11-2025 | 19:14
×
Codul embed a fost copiat

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi concediați. În plus, cumulul pensiei cu salariul la stat a fost interzis, dar tot există o portiță.

autor
Constantin Toma

Într-un final, partidele de la putere s-au pus de acord pe mult disputata reformă a administrației.

O să dispară 30% din numărul total de posturi posibile din instituțiile publice, însă nu mai mult de 20 de procente din numărul de locuri de muncă efectiv ocupate. Asta înseamnă că vor fi concediați 13.000 de angajați, așa cum își dorea premierul Ilie Bolojan încă de la început. Se reduc cu 10% și cheltuielile din administrația publică.

În același timp, cumulul pensiei cu salariul va fi interzis la stat. Va exista totuși posibilitatea ca pensionarul să se reangajeze, însă va fi nevoit să păstreze cel mult 15% din pensia necontributivă.

Tichetele de masă se majorează cu 5 lei

Va crește și valoare tichetului de masă de la 40 de lei, cât este în prezent, la 45 de lei și nu la 50 de lei, cum se dorea inițial.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Problema pensiilor speciale va fi „rezolvată” până la finalul lunii noiembrie

Se taie și din numărul de parlamentari. Începând cu legislativul din 2028, Parlamentul va număra cu 10% mai puțini aleși, mai exact 400, în loc de 465.

În plus, Guvernul nu vrea să abandoneze ideea montării Body cam-urilor pe inspectorii ANAF și testarea poligraf a acestora. Se așteaptă motivarea CCR, care a respins articolul din legea reformei fiscale, pentru a lua decizia fie de a-și angaja din nou răspunderea în Parlament, fie de a introduce o lege în regim de urgență.

Imagini șocante. Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Numeroși răniți

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, coalitie, parlamentari, administratia publica, reforma fiscala,

Dată publicare: 04-11-2025 19:10

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Ședință a coaliției. Prima întâlnire a lui Bolojan cu liderii PSD care i-au cerut să explice Parlamentului decizia SUA
Stiri Politice
Ședință a coaliției. Prima întâlnire a lui Bolojan cu liderii PSD care i-au cerut să explice Parlamentului decizia SUA

Coaliţia de guvernare s-a reunit, marţi, la ora 14:00 și a reluat discuţiile privind reforma pensiilor magistraţilor şi reforma administraţiei.

Ilie Bolojan: Problema pensiilor speciale va fi „rezolvată” până la finalul lunii noiembrie
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Problema pensiilor speciale va fi „rezolvată” până la finalul lunii noiembrie

Liberalii au discutat, marţi, în şedinţa Biroului Politic Naţional, despre rezolvarea în luna noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi despre reforma în administraţia publică.

Valul pensionărilor din magistratură continuă: 22 de judecători și procurori ies din sistem într-o singură zi
Stiri actuale
Valul pensionărilor din magistratură continuă: 22 de judecători și procurori ies din sistem într-o singură zi

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretele de pensionare a 22 de magistraţi, printre aceştia fiind şi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, arată Administraţia Prezidenţială.

Recomandări
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Filmul tragediei de la Roma. Românul mort sub dărâmături implora să fie salvat. Salvatorii săpau disperați cu mâinile
Stiri externe
Filmul tragediei de la Roma. Românul mort sub dărâmături implora să fie salvat. Salvatorii săpau disperați cu mâinile

Steagurile vor fi coborâte în bernă miercuri la Roma, după moartea lui Octavian Stroici — muncitorul român care a fost scos viu dintre ruinele Turnului Conti, dar a murit la scurt timp la spital.

Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă
Stiri Sociale
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă

Cu creșteri tot mai mari de prețuri și comenzi reduse, angajatorii au făcut concedieri masive în prima jumătate a anului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Noiembrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28