Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi concediați. În plus, cumulul pensiei cu salariul la stat a fost interzis, dar tot există o portiță.

Într-un final, partidele de la putere s-au pus de acord pe mult disputata reformă a administrației.

O să dispară 30% din numărul total de posturi posibile din instituțiile publice, însă nu mai mult de 20 de procente din numărul de locuri de muncă efectiv ocupate. Asta înseamnă că vor fi concediați 13.000 de angajați, așa cum își dorea premierul Ilie Bolojan încă de la început. Se reduc cu 10% și cheltuielile din administrația publică.

În același timp, cumulul pensiei cu salariul va fi interzis la stat. Va exista totuși posibilitatea ca pensionarul să se reangajeze, însă va fi nevoit să păstreze cel mult 15% din pensia necontributivă.

Tichetele de masă se majorează cu 5 lei

Va crește și valoare tichetului de masă de la 40 de lei, cât este în prezent, la 45 de lei și nu la 50 de lei, cum se dorea inițial.

Se taie și din numărul de parlamentari. Începând cu legislativul din 2028, Parlamentul va număra cu 10% mai puțini aleși, mai exact 400, în loc de 465.

În plus, Guvernul nu vrea să abandoneze ideea montării Body cam-urilor pe inspectorii ANAF și testarea poligraf a acestora. Se așteaptă motivarea CCR, care a respins articolul din legea reformei fiscale, pentru a lua decizia fie de a-și angaja din nou răspunderea în Parlament, fie de a introduce o lege în regim de urgență.

