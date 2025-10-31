Valul pensionărilor din magistratură continuă: 22 de judecători și procurori ies din sistem într-o singură zi

Inquam/ Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretele de pensionare a 22 de magistraţi, printre aceştia fiind şi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, arată Administraţia Prezidenţială.

Printre cei pentru care au fost semnate decrete de pensionare sunt Mihail Udroiu - judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, colonel magistrat Gheorghe Prelipcean - procuror militar şef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secţiei Parchetelor Militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Alexandra Iuliana Rus - judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Daniela Băloi - procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Drăgan Adriana-Ligia Drăgan - prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Totodată, se pensionează şi Ileana-Mihaela Ancuţa, judecătoare la Curtea de Apel Bucureşti, în prezent detaşată la Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv delegată în funcţia de şef al Serviciului sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii.

Acestora li se alătură judecători şi procurori de la instanţele din Sibiu, Braşov, Botoşani, Timişoara, Argeş, Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Buftea, Galaţi, Mediaş. Alba Iulia, Brăila, Timişoara, Ialomiţa, Vâlcea şi Ploieşti.

Majoritatea se pensionează începând cu 1 noiembrie, însă datele de retragere din activitate pentru aceşti magistraţi variază până la 1 decembrie.

Sursa: Agerpres

