Ilie Bolojan: Problema pensiilor speciale va fi „rezolvată” până la finalul lunii noiembrie

Stiri Politice
04-11-2025 | 11:42
Ilie Bolojan
Getty Images

Liberalii au discutat, marţi, în şedinţa Biroului Politic Naţional, despre rezolvarea în luna noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi despre reforma în administraţia publică.

autor
Claudia Alionescu

„Biroul Politic a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat, în sensul că vom susţine reducerea numărului de parlamentari, vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale şi vom susţine reforma în administraţia publică locală şi cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, marţi, la finalul şedinţei conducerii liberalilor.

Coaliţia se reuneşte marţi pentru a discuta despre toate subiectele care au provocat discuţii între lideri în ultimele săptămâni. În multe dintre întâlnirile anterioare nu s-a ajuns la acord.

Problema pensiilor speciale, jalon în PNRR, trebuie rezolvată până la finalul lunii noiembrie, în caz contrar România urmând a pierde peste 230 de milioane de euro.

CCR a decis, în octombrie, că legea este neconstituţională, dar a motivat că nu a fost aşteptat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.

Citește și
oameni pe strada
Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat

Curtea nu s-a pronunţat asupra formei legii.

Reforma administraţiei este amânată de luni de zile, după ce partidele din coaliţie nu au ajuns la consens cu privire la disponibilizări.

Problema mare cu care se confruntă unele facultăți din țară. Studenții au fost anunțați de desființarea cursurilor

Sursa: News.ro

Etichete: CCR, PNL, pensii speciale, ilie bolojan,

Dată publicare: 04-11-2025 11:42

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Ce pensii speciale primesc eroii Revoluției sau veteranii de război și cum diferă de cele ale magistraților sau diplomaților
Stiri Economice
Ce pensii speciale primesc eroii Revoluției sau veteranii de război și cum diferă de cele ale magistraților sau diplomaților

În România, există opt legi care stabilesc care sunt pensiile speciale, cine are dreptul de acestea și ce valoare pot avea. Adesea, termenul este folosit pentru a vorbi pentru pensiile de serviciu, precum cele primite de magistrați.

Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat
Stiri Economice
Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat

Legea stabilește șase categorii de pensii de serviciu. Aceste pensii speciale sunt acoperite din contribuțiile foștilor angajați și completate cu până două treimi, în unele cazuri, cu bani de la bugetul de stat.

Ce pensii speciale primesc judecătorii CCR care au respins reforma indemnizațiilor magistraților
Stiri actuale
Ce pensii speciale primesc judecătorii CCR care au respins reforma indemnizațiilor magistraților

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Decizia a fost luată pe motive de formă, respectiv pentru că din lege lipsește avizul CSM.

Recomandări
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe
Stiri Justitie
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe

Peste 200 de percheziţii sunt făcute, marţi, în mai multe judeţe din ţară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri. Se fac cercetări în zeci de dosare penale, fiind pus accent pe infracţiuni silvice.

Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol
Stiri actuale
Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol

Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave de luptă au fost ridicate în aer.

De ce Catedrala Națională ar putea reprezenta o provocare pentru Moscova. Analist: „Este o competiție a puterii soft”
Stiri externe
De ce Catedrala Națională ar putea reprezenta o provocare pentru Moscova. Analist: „Este o competiție a puterii soft”

Inaugurată recent în București, Catedrala Națională a devenit, totodată, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, în timp ce Rusia încearcă să-și exercite influența spirituală în regiune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Noiembrie 2025

03:11:42

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28