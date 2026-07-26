România mai are de făcut zeci de reforme înainte de cererea de plată 5 din PNRR. Ministerele cu cele mai multe „restanțe”

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
Ilie bolojan govro 23 iulie
Guvernul României

Ministerele au la dispoziție doar câteva zile pentru a închide toate restanțele care condiționează depunerea cererii de plată 5 din PNRR. Termenul-limită pentru depunerea documentelor este de 30 iulie.

autor
Adrian Popovici

O notă a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene adoptată pe 23 iulie deși se apropie termenul de depunere a cererii, o parte dintre documentele necesare nu au fost încă transmise, iar mai multe jaloane și obligații administrative sunt încă în lucru.

În plus, MIPE le cere tuturor instituțiilor care au de realizat reforme și investiții să finalizeze până cel târziu la 30 iulie toate restanțele necesare pentru depunerea Cererii de Plată nr. 5 din PNRR.

Potrivit unei note privind stadiul îndeplinirii sarcinii stabilite de Guvern în 16 iulie, noul profil al Cererii de Plată nr. 5, agreat cu Comisia Europeană, cuprinde 75 de ținte și jaloane. Din documentele centralizate până la 22 iulie rezultă că 44 de „cover note”-uri finale au fost transmise și consultate preliminar cu Comisia Europeană, pentru alte 21 sunt în desfășurare discuții tehnice în vederea integrării observațiilor formulate de MIPE, iar alte 10 nu fuseseră încă transmise. Acestea sunt în responsabilitatea Ministerului Mediului, Ministerului Energiei și Ministerului Finanțelor.

„Cover note”-urile sunt acele documentele prin care coordonatorii de reforme și investiții prezintă informațiile și documentele justificative legate de îndeplinirea țintelor și jaloanelor aflate în responsabilitatea lor și de care MIPE are nevoie pentru pregătirea cererii de plată către Comisia Europeană.

Recomandări Video

Nota MIPE arată însă că întârzierile nu vizează doar transmiterea acestor documente. Mai multe ministere trebuie să finalizeze acte normative, să transmită documente justificative, să clarifice îndeplinirea unor jaloane și să încheie verificările privind achizițiile publice, riscurile de fraudă și dubla finanțare, înainte ca România să depună cererea de plată.

Ministerele cu cele mai multe „restanțe” pentru cererea de plată 5 din PNRR

Ministerul Mediului se numără printre instituțiile care mai au de îndeplinit mai multe obligații înainte de depunerea cererii de plată. Acestea vizează completarea documentației pentru cinci jaloane și ținte din PNRR, precum și finalizarea actelor normative privind protecția biodiversității. Printre măsurile așteptate se află adoptarea unei hotărâri de Guvern și emiterea ordinelor de ministru necesare stabilirii metodologiei pentru identificarea zonelor prioritare de conservare, după consultările cu Ministerul Agriculturii.

Și Ministerul Energiei are de finalizat mai multe etape înainte de transmiterea documentației către Comisia Europeană. Acesta trebuie să completeze cadrul normativ destinat dezvoltării utilizării hidrogenului din surse regenerabile și să prezinte dovezi privind puterea totală a noilor capacități de producție din surse regenerabile care au fost racordate la sistemul energetic.

În cazul Ministerului Finanțelor, nota MIPE indică necesitatea transmiterii documentației aferente mai multor jaloane din PNRR, în timp ce Ministerul Economiei trebuie să înainteze documentele pentru o țintă din plan după finalizarea unui audit, estimată pentru sfârșitul săptămânii următoare.

Restanțe sunt consemnate și în dreptul Ministerului Agriculturii. Instituția trebuie să stabilească zonele destinate accelerării proiectelor de energie regenerabilă pe o suprafață de 32.000 de hectare și să clarifice situația unui jalon legat de achiziția a patru autovehicule fără emisii, în condițiile în care procedura de evaluare derulată prin SEAP a fost prelungită până la 26 august, deși termenul prevăzut pentru recepția vehiculelor este 31 august 2026.

Documentul mai arată că mai multe instituții nu au finalizat integral verificările privind neregulile grave, dubla finanțare, evaluările riscului de fraudă, controalele ex-post ale achizițiilor și raportările în sistemul european Arachne, obligații considerate necesare pentru verificarea jaloanelor și țintelor incluse în Cererea de Plată nr. 5.

Totodată, MIPE atrage atenția că jaloanele și țintele nu pot fi considerate îndeplinite în mod satisfăcător atât timp cât există constatări sau recomandări rămase deschise în rapoartele Autorității de Audit sau ale Comisiei Europene. În aceste cazuri, coordonatorii de reforme și investiții trebuie să transmită documente care să demonstreze implementarea măsurilor de remediere.

România a încasat peste 9 miliarde de euro după aproape 5 ani de PNRR

România a ajuns la peste 9 miliarde de euro primite prin PNRR, după ce a patra cerere de plată a fost aprobată integral. Programul care se desfășoară de aproape 5 ani ar urma să se termine pe 31 august 2026.

Până în prezent, România a încasat peste 9 miliarde de euro prin PNRR, după aprobarea celor patru cereri de plată depuse. La acestea se mai adaugă alte aproximativ zece rezervate următoarelor două cereri de plată.

După aprobarea celei de-a patra cereri, România a depășit pragul de 60% din implementarea PNRR și a încasat peste 9 miliarde de euro din fondurile disponibile.

Miza rămâne însă foarte ridicată. Cererile de plată numărul cinci și șase trebuie depuse în viitorul apropiat, de acestea depinzând o finanțare de aproximativ 10 miliarde de euro, după cum a explicat recent Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene.

Negocierile cu Comisia Europeană privind ultima modificare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă au fost finalizate pozitiv, iar România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro şi menţine integral componenta de bani europeni nerambursabili, a anunţat, recent, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Stadiul pregătirii Cererii de Plată nr. 5 din PNRR
Reformele și investițiile din Cererea Plată nr. 5 din PNRR
Roma oferă acces gratuit la cinematografe pentru a-i proteja pe oameni de caniculă

Sursa: Guvernul României

Etichete: PNRR, ministerul fondurilor europene, fonduri europene,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Dacia Duster a primit un upgrade serios în 2026! Cum arată și cât costă modelul ”unic pe piață”
FOTO Dacia Duster a primit un upgrade serios în 2026! Cum arată și cât costă modelul ”unic pe piață”
Citește și...
Stiri Politice
Undă verde la bani PNRR. Ministrul Buzoianu: ”Tocmai am trecut un jalon de reformă, în valoare de un 1 miliard de euro”

Ministrul demis al Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că instituția pe care o conduce ”tocmai a trecut un jalon de reformă” pentru PNRR, în valoare de un miliard de euro.
Stiri Politice
Grindeanu blochează jalonul PNRR legat de integritatea aleșilor. Motivul găsit de PSD să nu voteze noua lege a integrității

Jaloanele PNRR nasc un nou scandal. Enervat de noua lege a integrității, Sorin Grindeanu a anunțat că nu o va vota, pentru că cei din USR ar fi introdus în proiect unele paragrafe menite să-i ajute pe membrii partidului aflați în conflict de interese.
Stiri Politice
Vacanță întreruptă. Președintele Camerei Deputaților va convoca sesiune extraordinară din 27 iulie, pentru legile PNRR

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că a decis convocarea Biroului permanent, urmând să solicite o sesiune extraordinară începând de luni, 27 iulie.

Recomandări
Știri Actuale
Continuă căutările pentru fragmentele dronei din Delta Dunării. Aparatul a fost doborât de un pilot român de F-16

Autoritățile caută resturi din cea de-a doua dronă doborâtă, în doar 24 de ore, de pilotul unui avion F-16 în spațiul aerian românesc.

Știri Actuale
Investițiile pe care le fac românii din diaspora în țară. Pe ce se duc cei mai mulți bani

Chiar dacă mulți români din diaspora nu au de gând să se întoarcă definitiv în țară prea curând, aceștia investesc totuși aici. Un studiu recent arată că cei mai mulți trimit bani familiei sau renovează locuințele lăsate în urmă.

Stiri Educatie
Admitere la Medicină 2026. Aproape 7.000 de candidați susțin examenul la UMF „Carol Davila”, un nou record de înscrieri

Tinerii care visează la o carieră în medicină susțin duminică examenul de admitere în centrele universitare precum București, Iași, Cluj sau Constanța.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Iulie 2026

30:31

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 14 | Echilibrul digestiv în sezonul cald

34:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Sepsi OSK - U Cluj de la ora 17:30! Cristiano Bergodi, peste tot

Sport

Dinamo - Universitatea Craiova putea fi oprit după un derapaj rasist. Ce s-a întâmplat