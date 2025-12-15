Grupul POT din Camera Deputaților, în impas. Răzvan Mirel Chiriță: „Am cerut adevăr și am primit excludere”

15-12-2025 | 15:00
Răzvan Mirel Chiriță, Anamaria Gavrila
Facebook/Anamaria Gavrila

Situația grupului parlamentar POT este incertă și ar putea fi tranșată în zilele următoare, după ședințele Biroului permanent și ale plenului din Camera Deputaților.

Fostul lider al grupului, Răzvan Mirel Chiriță, exclus recent din partid, susține că miza conflictului este refuzul conducerii de a accepta o analiză deschisă a activității și a prăbușirii încrederii publice.

Răzvan Mirel Chiriță a declarat, într-o conferință de presă susținută la Parlament, că a fost exclus din partid după ce a cerut „adevăr” și o discuție deschisă despre mai multe „întrebări ridicate de cetățeni”. Alături de el s-au aflat mai mulți deputați POT, precum și parlamentari neafiliați proveniți din rândurile formațiunii.

Potrivit acestuia, până la o decizie oficială a conducerii Camerei Deputaților, „grupul parlamentar POT este un grup funcțional”.

„Nu facem demersurile pentru a fi desfiinţat. (...) Noi am intrat în Parlament pentru o Românie a valorilor. (...) Aşadar, vom merge înainte. Astăzi ne poziţionăm clar şi asumat alături de colegii din opoziţie, nu din calcul politic, ci pentru că acolo este locul celor care apără principiile. (...) Am intrat în Parlament pentru a schimba un mod de a face politică. pentru a aduce transparentă, dialog şi asumare, pentru a reprezenta oamenii reali, nu interese închise, pentru a spune adevărul, inclusiv când acesta este incomod”, a afirmat Chiriță.

Anamaria Gavrila
Reacția șefei POT, Anamaria Gavrilă, după ce a aflat că rămâne fără parlamentari. „Doamne ajută!"

De la ce a plecat totul

El a relatat că, în urmă cu câteva zile, în calitate de lider al grupului parlamentar POT și cu susținerea majorității colegilor, a convocat o ședință internă pentru o analiză a primului an de activitate.

„Am cerut să discutăm deschis despre ce am făcut bine, ce am făcut greşit, de ce încrederea publică s-a prăbuşit de la 6 - 7% la 0,2%, cum au fost cheltuiţi banii publici şi cum trebuie să ne urmăm drumul de acum înainte. Aceste întrebări sunt întrebări normale într-un partid democratic. (...) Or, răspunsul la aceste întrebări a fost o excludere a mea”, a declarat Chiriță, precizând că nu a primit oficial decizia de demitere din partea președintei POT.

Fostul lider a subliniat că nu a cerut funcții sau sancțiuni, ci responsabilitate și respect pentru vot.

„Am cerut adevăr, am cerut responsabilitate şi am cerut respect pentru vot. Minciuna pare că se grăbeşte, iar adevărul are răbdare. (...) Şi mergem înainte fideli valorilor care ne-au definit de la început: patriotism, credinţă şi familie”, a mai spus Chiriță, care figurează în continuare pe site-ul Camerei Deputaților ca membru al grupului parlamentar POT.

Primele plecări, încă din 21 mai

Deputatul POT Daniel Grofu a susținut, la rândul său, că miza conflictului este modul în care sunt luate deciziile și asumarea răspunderii politice.

„Am ales să fiu astăzi aici pentru că, mai presus de a fi membrul unui partid, sunt deputat ales de cetăţeni, iar această responsabilitate nu dispare atunci când lucrurile devin incomode. (...) Ceea ce se întâmplă astăzi nu este despre o persoană sau despre o funcţie, este despre modul în care înţelegem politica”, a declarat Grofu.

Acesta a afirmat că a susținut demersul pentru „o analiză onestă a primului an parlamentar și a rezultatelor electorale” și că va continua să își exercite mandatul „indiferent de presiuni sau contexte politice”.

Deputata neafiliată Aurora-Tasica Simu a amintit că un alt grup numeros a părăsit POT încă din 21 mai, invocând motive similare.

„Foarte multe suspiciuni s-au ridicat asupra noastră că ne-am vândut puterii. (...) Am arătat de la momentul de la care am plecat (...) că am rămas aceiaşi oameni cu coloană vertebrală. (...) Astăzi ne unim şi îi susţinem, le sprijinim eforturile, îi înţelegem pe deplin”, a declarat Simu.

Ea a precizat că grupul deputaților independenți din Camera Deputaților îi susține pe parlamentarii POT prezenți la conferință și demersul acestora, afirmând că obiectivul comun rămâne „bunăstarea României și a românilor”.

Sursa: Agerpres

