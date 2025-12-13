„Zile negre” în POT. Cine a mai rămas lângă Anamaria Gavrilă după marele exod din partid. „Unii vor să ajungă doar la bani”

Lidera Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, are necazuri după rezultatul de la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Grupul POT de la Camera Deputaților ar urma să fie desființat, la fel cum s-a întâmplat și la Senat, iar Gavrilă s-ar baza mai departe doar pe sprijinul iubitului, surorii sale și al altor doi deputați.

Acuzată de colegii care pleacă din POT că a cheltuit fără noimă banii partidului, aceasta se apară și spune că i-a pus deoparte, pentru "zile negre".

Grupul parlamentar POT ar urma să fie dizolvat după ce mai mulți deputați ne-au transmis că își vor da demisia.

Totul după ce Anamaria Gavrilă ar fi cerut ca Răzvan Chiriță, pe care acum o lună îl numise lider la deputați, să fie dat afară. Chiriță este acuzat că nu s-a implicat în campania electorală de la București, în urma căreia candidatul partidului a scos doar 0,2%, dar și că nu și-a plătit cotizația mai multe luni.

Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri: „Principala lor activitate parlamentară a fost să vină la București și să meargă la cafele și șprițuri, ca băieții”.

Răzvan Chiriță se apară și amenință că ia cu el mai mulți deputați.

Răzvan Chiriță, deputat: Acest lidership care ne-a ghidat în toată această perioadă de la intrarea în Parlament, până la ultimele alegeri s-a dovedit că ne-a dus de la un procent de 7-6% la intrarea în Parlament la un 0,2%. Singurul lucru pe care am vrut să-l punctăm și să-l aflăm a fost de ce rezultatele nu sunt comparate cu sumele plătite.

Reporter: Și când ați întrebat ce vi s-a răspuns?

Răzvan Chiriță: Nu mi s-a mai răspuns. Am primit o decizie de excludere din partid.

Doar patru membri ar urma să mai rămână alături de Gavrilă. Printre ei, iubitul și sora.

Gabriela Porumboiu, deputat POT: „A fost o presiune permanentă în ultima vreme. Dânsa are un stil mai puternic de a-și spune punctul de vedere sau de a și-l impune, mai degrabă. Era un fel puțin mai democratic de a-și impune propriile opinii”.

Corespondent PRO TV: „Doar în luna octombrie, Partidul Oamenilor Tineri a primit de la stat drept subvenție 1,3 milioane de lei. Conform datelor oficiale, peste 915.000 de lei au fost cheltuiți pentru consultanță politică. Doar că membrii partidului spun că nu-i știu numele și nici înfățișarea sfătuitorului ales de Anamaria Gavrilă”.

Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri: „Deciziile le-am luat întotdeauna împreună despre cum să cheltuim banii. Dar unii vor să ajungă doar la bani pentru că am creat niște economii pentru zile negre”.

Regulamentul Camerei Deputaților stipulează că un grup parlamentar trebuie să fi format din cel puțin 10 deputați. POT are acum 14, dar potrivit lui Răzvan Chiriță luni nouă dintre ei ar urma să-și dea demisia.

