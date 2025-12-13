„Zile negre” în POT. Cine a mai rămas lângă Anamaria Gavrilă după marele exod din partid. „Unii vor să ajungă doar la bani”

Stiri actuale
13-12-2025 | 08:44
×
Codul embed a fost copiat

Lidera Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, are necazuri după rezultatul de la alegerile pentru Primăria Capitalei.

autor
Constantin Toma

Grupul POT de la Camera Deputaților ar urma să fie desființat, la fel cum s-a întâmplat și la Senat, iar Gavrilă s-ar baza mai departe doar pe sprijinul iubitului, surorii sale și al altor doi deputați.

Acuzată de colegii care pleacă din POT că a cheltuit fără noimă banii partidului, aceasta se apară și spune că i-a pus deoparte, pentru "zile negre".

Grupul parlamentar POT ar urma să fie dizolvat după ce mai mulți deputați ne-au transmis că își vor da demisia.

Totul după ce Anamaria Gavrilă ar fi cerut ca Răzvan Chiriță, pe care acum o lună îl numise lider la deputați, să fie dat afară. Chiriță este acuzat că nu s-a implicat în campania electorală de la București, în urma căreia candidatul partidului a scos doar 0,2%, dar și că nu și-a plătit cotizația mai multe luni.

Citește și
bloc de locuinte
Cresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026

Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri: „Principala lor activitate parlamentară a fost să vină la București și să meargă la cafele și șprițuri, ca băieții”.

Răzvan Chiriță se apară și amenință că ia cu el mai mulți deputați.

Răzvan Chiriță, deputat: Acest lidership care ne-a ghidat în toată această perioadă de la intrarea în Parlament, până la ultimele alegeri s-a dovedit că ne-a dus de la un procent de 7-6% la intrarea în Parlament la un 0,2%. Singurul lucru pe care am vrut să-l punctăm și să-l aflăm a fost de ce rezultatele nu sunt comparate cu sumele plătite.
Reporter: Și când ați întrebat ce vi s-a răspuns?
Răzvan Chiriță: Nu mi s-a mai răspuns. Am primit o decizie de excludere din partid.

Doar patru membri ar urma să mai rămână alături de Gavrilă. Printre ei, iubitul și sora.

Gabriela Porumboiu, deputat POT: „A fost o presiune permanentă în ultima vreme. Dânsa are un stil mai puternic de a-și spune punctul de vedere sau de a și-l impune, mai degrabă. Era un fel puțin mai democratic de a-și impune propriile opinii”.

Corespondent PRO TV: „Doar în luna octombrie, Partidul Oamenilor Tineri a primit de la stat drept subvenție 1,3 milioane de lei. Conform datelor oficiale, peste 915.000 de lei au fost cheltuiți pentru consultanță politică. Doar că membrii partidului spun că nu-i știu numele și nici înfățișarea sfătuitorului ales de Anamaria Gavrilă”.

Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri: „Deciziile le-am luat întotdeauna împreună despre cum să cheltuim banii. Dar unii vor să ajungă doar la bani pentru că am creat niște economii pentru zile negre”.

Regulamentul Camerei Deputaților stipulează că un grup parlamentar trebuie să fi format din cel puțin 10 deputați. POT are acum 14, dar potrivit lui Răzvan Chiriță luni nouă dintre ei ar urma să-și dea demisia.

Sursa: Pro TV

Etichete: partid, Anamaria Gavrilă, POT,

Dată publicare: 13-12-2025 08:44

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Cresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026
Stiri actuale
Cresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026

Primăria Capitalei propune, printr-un proiect lansat în consultare publică, o majorare substanțială a impozitelor pe locuințe începând cu anul 2026.

Goana după cadouri aduce oferte online înșelătoare. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează cumpărătorii
Stiri actuale
Goana după cadouri aduce oferte online înșelătoare. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează cumpărătorii

A început goana după cadouri, însă aveți grijă de unde le cumpărați, dacă alegeți varianta online. Ofertele prea bune ca să fie adevărate pot ascunde capcane, ne avertizează specialiștii în securitate cibernetică.

 

Dronele Gărzii de Mediu au surprins un buldozer care îngropa gunoaie în Bihor. Primarul: „Asta am făcut și până acum”
Stiri actuale
Dronele Gărzii de Mediu au surprins un buldozer care îngropa gunoaie în Bihor. Primarul: „Asta am făcut și până acum”

Dronele din dotarea Gărzii de Mediu se dovedesc, încă o dată, foarte utile. Cu ajutorul lor, în Bihor, a fost surprins un buldozer care — spun comisarii — îngropa gunoaiele aruncate la marginea drumului.

Recomandări
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”
Stiri actuale
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”

A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.

De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit
Stiri externe
De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit

UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută
Stiri actuale
Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută

Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28