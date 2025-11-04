Grindeanu neagă că a fost decisă reforma în administrația publică: „Nu s-a discutat să dăm afară 13.000 de oameni”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în ședința de marți a coaliției nu s-a luat nicio decizie privind administrația și nici concedierea a 13.000 de bugetari.

Coaliția de guvernare a ajuns marți la un acord pentru reforma administrației publice, hotărând că 13.000 de angajați vor fi concediați, iar cumulul pensiei cu salariul la stat a fost interzis, potrivit surselor Știrile ProTV.

Grindeanu a fost întrebat ce s-a decis în mod concret în şedinţa coaliţiei de guvernare de marţi.

"Nu există ceva despre care să vă spun 100% că s-a luat decizie în coaliţie astăzi. De aceea m-au mirat ştirile pe care le-am văzut la vreo jumătate de oră după ce am ieşit din coaliţie. Noi am spus următorul lucru şi se spune acest lucru de vreo câteva săptămâni. Dacă vorbim de un pachet 3, trebuie să vorbim din administraţia locală, în mod obligatoriu, PSD nu va accepta să discutăm doar de administraţia locală, fără să discutăm de reduceri în administraţia centrală. Şi în al treilea rând, în mod obligatoriu trebuie să existe acel pachet de relansare economică. Astea sunt condiţii pe care noi le-am spus de vreo lună şi ceva - două. În al doilea rând, ceea ce am văzut că s-a dat pe surse, că s-a ajuns la un agreement, că să dăm afară 13.000 de oameni, că asta înseamnă reformă în administraţie, nu e cazul, nu am discutat aşa ceva, nu s-a ajuns la această concluzie. Nu s-a luat nici o decizie legată de aceste lucruri în şedinţa coaliţiei de azi", a spus acesta la Antena 3.

Sorin Grindeanu a menţionat că în şedinţa de marţi au înaintat discuţiile legate de administraţia locală şi cea centrală.

"Sperăm de fiecare dată să ajungem la un punct de vedere comun, să înaintăm (în şedinţele de coaliţie - n.r.). Nu pot să spun că urmare a şedinţei de azi n-am înaintat în discuţii legate de administraţia locală şi administraţia centrală. Există încă lucruri care trebuie să fie clarificate, de exemplu, pe administraţia centrală, unde mai trebuie a se veni cu menţiuni pe unele ministere, astea sunt lucruri care nu pot fi închise aşa, pe repede înainte şi nu s-au închis. Dar mai vreau un singur lucru să vă spun dincolo de cele trei. Să ştiţi că reforma administraţiei locale nu înseamnă să dai oameni afară. Reforma administraţiei locale înseamnă să vorbeşti de comasări de localităţi, să vorbeşti de digitalizare, asta este reformă", a afirmat acesta.

