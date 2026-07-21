Grindeanu, despre Legea privind Codul Urbanismului: PSD nu va da autorizațiile de construire pe mâna unui inculpat ca Ciucu

Grindeanu a afirmat că social-democrații vor ca în această lege să fie introdus un amendament care să prevadă intrarea în vigoare a noilor prevederi din Codul Urbanismului începând cu anul 2028, când vor avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei.

Liderul PSD a explicat că, în prezent, actualul primar general al Bucureștiului este inculpat într-un dosar penal legat de o firmă de jocuri de noroc, astfel că PSD nu vrea ca noile prevederi să intre în vigoare până când nu se rezolvă problemele din justiție ale lui Ciprian Ciucu.

Sorin Grindeanu: ”Eu nu cred că există vreun domeniu care să fie mulțumit în acest moment. Sau dacă există, sunt foarte puține, sunt minoritari. Și atunci aceste amendamente devin obligatorii. În funcție de aprobarea sau nu a acestor amendamente, PSD-ul va susține - da sau nu - această lege.

Cum, la fel, este valabil la Codul Urbanismului. Dacă acel amendament pe care îl vom depune legat de prorogarea termenului pentru intrarea în vigoare la București, odată cu noul mandat al noului primar, care va fi ales în 2028, va fi aprobat, vom vota acel cod.

Altfel, PSD-ul nu vă da pe mâna unui inculpat, cum este Ciprian Ciucu în acest moment, toate autorizațiile de construire din București, acest inculpat fiind acuzat că a luat șpagă tocmai de la dezvoltatorii imobiliari. Nu vom face acest lucru.”