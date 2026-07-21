Grindeanu, despre Legea privind Codul Urbanismului: PSD nu va da autorizațiile de construire pe mâna unui inculpat ca Ciucu

Stiri Politice
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Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că partidul pe care îl conduce nu va susține în Parlament legea privind Codul Urbanismului, care este jalon PNRR, dacă nu va fi introdus în lege un anumit amendament.

autor
Cristian Matei

Grindeanu a afirmat că social-democrații vor ca în această lege să fie introdus un amendament care să prevadă intrarea în vigoare a noilor prevederi din Codul Urbanismului începând cu anul 2028, când vor avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei.

Liderul PSD a explicat că, în prezent, actualul primar general al Bucureștiului este inculpat într-un dosar penal legat de o firmă de jocuri de noroc, astfel că PSD nu vrea ca noile prevederi să intre în vigoare până când nu se rezolvă problemele din justiție ale lui Ciprian Ciucu.

Sorin Grindeanu: ”Eu nu cred că există vreun domeniu care să fie mulțumit în acest moment. Sau dacă există, sunt foarte puține, sunt minoritari. Și atunci aceste amendamente devin obligatorii. În funcție de aprobarea sau nu a acestor amendamente, PSD-ul va susține - da sau nu - această lege.

Cum, la fel, este valabil la Codul Urbanismului. Dacă acel amendament pe care îl vom depune legat de prorogarea termenului pentru intrarea în vigoare la București, odată cu noul mandat al noului primar, care va fi ales în 2028, va fi aprobat, vom vota acel cod. 

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Altfel, PSD-ul nu vă da pe mâna unui inculpat, cum este Ciprian Ciucu în acest moment, toate autorizațiile de construire din București, acest inculpat fiind acuzat că a luat șpagă tocmai de la dezvoltatorii imobiliari. Nu vom face acest lucru.

Deputat PNL: ”Codul Urbanismului, poate cea mai complexă lege din administrație”

Deputatul PNL, Florin Roman, afirma despre Codul Urbanismului, în urmă cu câteva zile, că este ”poate cea mai complexă lege din administrație”.

De asemenea, mai afirma parlamentarul, această lege, care este jalon PNRR, ”în valoare de 972 milioane de euro” ”trebuie publicată în Monitorul Oficial, până la sfârșitul acestei veri”.

El susține că dezbaterile au fost întârziate ”în special din cauza diferențelor de opinii pe referendumul din Capitala și pe problemele de urbanism ale Bucureștiului”.

”Un alt motiv de întârziere l-a constituit evident și criza politică generată de căderea guvernului și ruperea fostei coaliții guvernamentale. Din punct de vedere tehnic, participanții au convenit prin consens pe cele circa 20 de amendamente rămase de lămurit și pe calendarul de adoptare. Acest lucru presupune trimiterea legii la Comisia Europeană, primirea răspunsului, adoptarea în Comisia de Administrație și în plenul Camerei Deputatilor, trimiterea formei adoptate la Senat care a adoptat fără dezbatere CATUC și mai apoi publicarea în Monitorul Oficial, pentru ca acest jalon să fie considerat îndeplinit și România să salveze circa 1 miliard de euro”, mai spunea Roman, potrivit unui comunicat al PNL.

Autorizațiile de construire vor fi acordate de Primăria Capitalei

Legea Urbanismului se discută în Parlament încă din 2023, însă doar acum pare să fi ajuns la final.

În urmă cu câteva zile, partidele politice au agreat, după negocieri cu președintele Nicușor Dan, câteva principii de bază.

Astfel, autorizațiile de construire vor fi eliberate de Primăria Capitalei, nu de primăriile de sector, ca în prezent, adică va fi inclus rezultatul referendumului inițiat de Nicușor Dan în 2024.

Alte câteva zeci de modificări legislative vor redefini felul în care se construiește în România.

Fosta coaliție a ajuns la un acord pe Legea Urbanismului. Autorizațiile de construire vor fi emise de Primăria Capitalei

Sursa: StirilePROTV

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