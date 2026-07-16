Mai mult, și referendumul inițiat de Nicușor Dan când era primar, se va regăsi în această lege. Cu alte cuvinte, autorizațiile de construcție se vor muta de la primăriile de sector la Primăria Capitalei.

Alte câteva zeci de modificări legislative vor redefini felul în care se construiește în România.

Autorizațiile de construire vor fi acordate de Primăria Capitalei

Legea Urbanismului se discută în Parlament încă din 2023, însă doar acum pare să fi ajuns la final. Partidele politice au agreat, după negocieri cu șeful statului, câteva principii de bază.

Autorizațiile de construire le va da Primăria Capitalei, nu primăriile de sector, ca în prezent, adică va fi inclus rezultatul referendumului inițiat de Nicușor Dan în 2024.

Doar că a fost negociată o perioadă de tranziție, de un an și jumătate, până pe 1 ianuarie 2028.

Legea urbanismului va modifica în total 40 de legi. Va redefini felul în care localitățile din România se vor dezvolta și va urmări o calitate a vieții mai bună.

Pentru că este vorba despre o lege stufoasă, va fi nevoie de o sesiune extraordinară a Parlamentului mai lungă, de aproximativ 2 săptămâni.

În total, sunt 6 legi care trebuie adoptate de parlamentari, pentru a putea lua banii din PNRR.

Negocieri și pentru legea salarizării unitare

Discuții intense sunt și pentru legea salarizării unitare.

Dragoș Pîslaru, Ministerul Investițiilor Și Proiectelor Europene: „După ce am făcut această rundă intensă de consultări, am ajuns la concluzia că am avea nevoie de o suplimentare de buget față de nivelul pe care l-am avut inițial de la Ministerul de Finanțe. Discutăm de indemnizații la dirigenție, de așezarea grilei în zona de educație de sănătate. Pe diplomație, apărare și ordine publică, de așezarea grilei pentru funcționari publici.”

România ar urma să depună cererea de plată numărul 5, pe 7 august, pentru a primi încă 2 miliarde de euro. Iar cererea 6, ultima, ar urma să fie depusă în septembrie.