Grindeanu atacă PNL și USR pe tema legii salarizării: „N-au fost în stare să negocieze la Bruxelles. Grilele sunt la secret”

„Legea salarizării este sublimă – spun unii, problema este că lipsește cu desăvârșire!”, a transmis Grindeanu, într-o declarație pe Facebook.

Liderul PSD afirmă că nu poate exista un acord politic asupra unui proiect care nu a fost prezentat partenerilor de dialog. Potrivit acestuia, nici salariații, nici sindicatele și nici partidele nu cunosc în acest moment calculele pregătite pentru veniturile unor categorii importante de angajați.

Grindeanu a precizat că PSD va participa la întâlnirea de la Cotroceni „din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială”, însă a criticat faptul că în spațiul public sunt vehiculate informații despre „oferte de nerefuzat” pentru angajați, în timp ce grilele de salarizare rămân, în opinia sa, secrete.

„Mai sunt câteva ore până la întâlnirea de la Cotroceni și 10 zile până la închiderea PNRR și nimeni nu a văzut vreun proiect. Avem o lege pentru salariați, fără ca salariații să știe de ea nimic. Fără ca sindicatele să știe nimic. Fără ca partidele să știe ce calcule se pregătesc pentru veniturile unor sisteme-cheie. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni”, a transmis Grindeanu.

În replică, Grindeanu invocă negocierile purtate anterior de PSD cu oficialii europeni și susține că social-democrații au obținut modificări ale unor angajamente din PNRR, inclusiv în ceea ce privește plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii, finanțarea infrastructurii rutiere și funcționarea unor capacități energetice.

„⁠PNL și USR nu au fost în stare să negocieze cu cei de la Comisia Europeană. Domnul Pîslaru nu a mers a Bruxelles să negocieze cu reprezentanții acesteia: a preferat doar să trimită un draft de lege și se așteapta să primească aplauze. A primit doar critici. ⁠În schimb, PSD a știut, în repetate rânduri, să renegocieze la Bruxelles să fie scoase din PNRR fix limitările acceptate de acest binom politic dezastruos. Fie că vorbim de pragul de 9.4% la pensii, alocările financiare pentru autostrăzi sau prelungirea funcționării unor capacități energetice și așa mai departe”, a încheiat liderul PSD

Declarațiile vin în contextul negocierilor politice privind reforma salarizării și al presiunii exercitate de calendarul PNRR, în condițiile în care autoritățile trebuie să ajungă la o formă agreată a măsurilor asumate față de Comisia Europeană.