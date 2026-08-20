Grindeanu atacă PNL și USR pe tema legii salarizării: „N-au fost în stare să negocieze la Bruxelles. Grilele sunt la secret”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Psd grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat pe rețelele sociale modul în care este pregătită noua lege a salarizării, susținând că partidele, sindicatele și angajații nu au văzut proiectul de lege sau grilele de salarizare.

autor
Aura Trif

„Legea salarizării este sublimă – spun unii, problema este că lipsește cu desăvârșire!”, a transmis Grindeanu, într-o declarație pe Facebook.

Liderul PSD afirmă că nu poate exista un acord politic asupra unui proiect care nu a fost prezentat partenerilor de dialog. Potrivit acestuia, nici salariații, nici sindicatele și nici partidele nu cunosc în acest moment calculele pregătite pentru veniturile unor categorii importante de angajați.

Grindeanu a precizat că PSD va participa la întâlnirea de la Cotroceni „din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială”, însă a criticat faptul că în spațiul public sunt vehiculate informații despre „oferte de nerefuzat” pentru angajați, în timp ce grilele de salarizare rămân, în opinia sa, secrete.

„Mai sunt câteva ore până la întâlnirea de la Cotroceni și 10 zile până la închiderea PNRR și nimeni nu a văzut vreun proiect. Avem o lege pentru salariați, fără ca salariații să știe de ea nimic. Fără ca sindicatele să știe nimic. Fără ca partidele să știe ce calcule se pregătesc pentru veniturile unor sisteme-cheie. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni”, a transmis Grindeanu.

Recomandări Video

În replică, Grindeanu invocă negocierile purtate anterior de PSD cu oficialii europeni și susține că social-democrații au obținut modificări ale unor angajamente din PNRR, inclusiv în ceea ce privește plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii, finanțarea infrastructurii rutiere și funcționarea unor capacități energetice.

„⁠PNL și USR nu au fost în stare să negocieze cu cei de la Comisia Europeană. Domnul Pîslaru nu a mers a Bruxelles să negocieze cu reprezentanții acesteia: a preferat doar să trimită un draft de lege și se așteapta să primească aplauze. A primit doar critici. ⁠În schimb, PSD a știut, în repetate rânduri, să renegocieze la Bruxelles să fie scoase din PNRR fix limitările acceptate de acest binom politic dezastruos. Fie că vorbim de pragul de 9.4% la pensii, alocările financiare pentru autostrăzi sau prelungirea funcționării unor capacități energetice și așa mai departe”, a încheiat liderul PSD

Declarațiile vin în contextul negocierilor politice privind reforma salarizării și al presiunii exercitate de calendarul PNRR, în condițiile în care autoritățile trebuie să ajungă la o formă agreată a măsurilor asumate față de Comisia Europeană.

Principalele motive invocate de Bruxelles

Miercuri seară, Bruxelles-ul le-a transmis miniștrilor interimari Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru că nu este de acord cu proiectul legii salarizării prezentat de partea română.

Joi, premierul interimar, Ilie Bolojan, a explicat faptul că proiectul de lege nu a fost respins, însă Comisia Europeană a cerut mai multe clarificări.

Principalul motiv invocat de Comisia Europeană este impactul bugetar prea mare al proiectului și riscul pe care acesta îl poate genera asupra echilibrului bugetar al României. Sursele citate spun că Dragoș Pîslaru a prezentat mai multe variante privind evoluția anvelopei salariale, inclusiv scenarii care presupun o creștere de 12 miliarde de lei sau chiar 16 miliarde de lei în 2027 față de 2026. În discuțiile inițiale era avută în vedere o creștere de aproximativ 8 miliarde de lei.

Potrivit uneia dintre sursele politice, Comisia Europeană nu acceptă nici varianta de creștere cu 16 miliarde de lei și nici pe cea de 12 miliarde de lei, în lipsa unor măsuri compensatorii care să reducă impactul asupra bugetului. Condiția Bruxelles-ului ar fi ca orice majorare suplimentară a cheltuielilor de personal să fie însoțită de măsuri prin care să fie reduse alte cheltuieli. Una dintre variantele discutate ar fi fost diminuarea unor drepturi acordate urmașilor prizonierilor de război.

Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni joi, la Palatul Cotroceni, cu liderii din fosta coaliţie guvernamentală şi miniștrii demiși ai Finanţelor şi Fondurilor Europene, pentru a discuta despre stadiul proiectelor finanţate prin PNRR.

Negocierile cu Comisia Europeană sunt importante pentru îndeplinirea jalonului din PNRR referitor la reforma salarizării în sectorul public care trebuie finalizat până la 31 august. În lipsa unui proiect care să respecte condițiile convenite cu Bruxelles-ul, România riscă să nu poată încasa 770 milioane de euro aferenți jalonului.

Miros puternic de gunoi în București și Ilfov. Peste 1.600 de sesizări în 48 de ore. Garda de Mediu caută sursa

Sursa: StirilePROTV

Etichete: legea salarizarii, sorin grindeanu, PNL, PSD, guvern,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Bernadette Szocs a întors toate privirile la plajă! Cum se relaxează campioana noastră - https://pro-link.ro/VNa
FOTO Bernadette Szocs a întors toate privirile la plajă! Cum se relaxează campioana noastră - https://pro-link.ro/VNa
Citește și...
Știri Actuale
Dragoș Pîslaru răspunde CSM privind noua lege a salarizării: „S-a mai creat o polemică”. Reacția magistraților

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, răspunde acuzațiilor CSM, după ce instituția a avertizat că noua lege a salarizării i-ar remunera mai slab pe șefii din Justiție decât pe cei cu funcții de conducere din alte sisteme.
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Comisia Europeană cerut clarificări privind legea salarizării. Trebuie să găseşti diferenţa de bani

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul legii salarizării unitare a primit observații de la Comisia Europeană, iar Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii îl revizuiesc.
Stiri Politice
Ședință la Cotroceni după ce Comisia Europeană a respins legea salarizării. Ce probleme are proiectul în forma actuală

Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni joi, la Palatul Cotroceni, cu liderii din fosta coaliţie guvernamentală şi miniștrii demiși ai Finanţelor şi Fondurilor Europene, pentru a discuta despre stadiul proiectelor finanţate prin PNRR.

Recomandări
Stiri externe
Anul 2027 ar putea fi cel mai cald înregistrat vreodată. Fenomenul El Nino, aproape de un record istoric

Fenomenul climatic El Nino din acest an ar putea fi cel mai intens înregistrat vreodată, ameninţând să provoace condiţii meteorologice extreme la nivel global şi să facă din 2027 cel mai cald an înregistrat vreodată.

Stiri Economice
Cum arată noua variantă a legii salarizării. Valoarea de referință a fost redusă la 4.000 de lei, de la 4.100 - Surse

Proiectul noii legi a salarizării care a ajuns, joi, pe masa liderilor politici, stabileşte valoarea de referinţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 4.000 lei, începând cu 1 decembrie 2026, cu posibilitatea de majorare în 2027.

Vremea
Canicula persistă în aproape toată țara. ANM a prelungit avertizările meteo de temperaturi extreme

Noul episod de caniculă continuă până duminică dimineață. Meteorologii au emis avertizări de Cod galben și Cod portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 August 2026

46:37

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18 | Vitalitate și sănătate digestivă

30:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Gică Craioveanu anunță transferul lui Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova: „O pierdere grea pentru echipă”

Sport

Incredibil! Ce explicație a găsit CSA Steaua după eliminarea din Cupa României: „Nu a fost suficient”