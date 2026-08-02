Dezvăluirea marchează prima dată când o bancă leagă oficial preocupările privind spălarea banilor de afacerile familiei lui Donald Trump. Capital One solicită instanței să respingă procesul, contestând acuzațiile potrivit cărora Trump Organization ar fi fost „debanked” ilegal, adică lipsită de servicii bancare din motive religioase sau politice, scrie The Guardian.

Trump Organization și Capital One nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Capital One nu a acuzat niciodată Trump Organization de spălare de bani. Totuși, în documentele depuse vineri la instanță, banca susține că „documentele și propriile afirmații ale reclamanților arată clar că Capital One a închis conturile acestora din motive legate de combaterea spălării banilor (AML)”.

„Închiderea conturilor a fost rezultatul unor luni de analiză și al unei evaluări atente realizate de echipa Capital One specializată în combaterea spălării banilor, în conformitate cu politicile interne ale băncii și cu reglementările în vigoare”, se arată în document.

Capital One notificase Trump Organization în martie 2021 că intenționează să închidă peste 300 de conturi bancare asociate companiei.

Trump Organization și Eric Trump, fiul președintelui american, au intentat procesul în martie 2025, la un tribunal federal din Florida, susținând că banca a închis conturile din cauza convingerilor sale „woke” și pentru a profita de climatul politic creat după asaltul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021.

În documentele depuse vineri, Capital One afirmă că acuzațiile privind motivațiile politice sunt „eronate” și „bazate pe citate selectate tendențios, fără contextul complet al documentelor prezentate instanței”.

„Tiparele de tranzacții identificate de Capital One se numără printre activitățile considerate suspecte potrivit ghidurilor federale pentru instituțiile bancare”, se mai arată în document.

De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, administrația sa a exercitat presiuni asupra unor mari bănci, reluând criticile conservatorilor potrivit cărora instituțiile financiare ar discrimina persoanele și organizațiile de dreapta. În august 2025, Trump a semnat un ordin executiv care interzice excluderea discriminatorie de la serviciile bancare.

În ianuarie, Trump a intentat un proces și împotriva JPMorgan Chase pe motive similare, subliniind climatul tensionat în care operează Wall Street în timpul celui de-al doilea său mandat.

În 2019, în timpul primului mandat prezidențial, Trump a dat în judecată Capital One și Deutsche Bank pentru a împiedica transmiterea către Congres a unor documente financiare, în cadrul unei anchete conduse de parlamentari democrați.