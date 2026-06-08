Mirabela Grădinaru a petrecut doar câteva minute în preajma unei săli de judecată, însă nu a comentat public motivul prezenței sale în Palatul de Justiție.

Iar, potrivit unor surse din Administrația Prezidențială, ea ar fi predat mai multe documente unui avocat care reprezentină ONG-ul SOS Orașul, al cărui reprezentant legal este Mirabela Grădinaru.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, organziația neguvernamentală SOS Orașul a fost implicată, alături de Asociația Salvați Bucureștiul, reprezentată în trecut chiar de axctualul șef al statului, în procese legate de contestarea unor acte emise de Primăria Capitalei.

În cel mai recent proces, cele două ONG-ri au fost obligate în primă instanță să achite primăriei generale câte 4000 de lei cheltuieli de judecată pentru un proces mai vechi.

Sentința a fost însă contestată la Tribunal.