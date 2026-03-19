George Simion îl atacă pe Grindeanu în Parlament: „Nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar”

„Am trecut acest Pachet și am demolat toate narativele mincinoase. Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD. Repet: niciun amendament!”, a spus Grindeanu în Parlament.

Simion a reacționat la declarația liderului PSD și a spus că Grindeanu pretinde că e Robin Hood și îi amintește de ceasul pe care l-a ascuns în buzunar în 2025.

„Am vaga impresie că am asistat la un episod de amnezie din partea lui Grindeanu, nu mai știe dacă este la putere sau în opoziție. (...) Grindeanu pretinde că e Robin Hood și pretinde că ia de la miliardarii României. Domnule Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar”, a declarat Simion în Parlament.

Parlamentarul face referire la un moment din 2025, când liderul PSD și-a ascuns ceasul de lux în buzunar, în timpul unei conferințe de presă.

La acel moment, Grindeanu a declarat pentru presă că l-a dat jos de la mână „pentru că are o problema la încuietoare și aveam impresia că se desface. Nici vorbă să îl ascund, de altfel am același ceas de ani buni, el apare în toate imaginile publice – e un model breitling”.