George Simion îl atacă pe Grindeanu în Parlament: „Nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar”

Bugetul pe anul 2026 este dezbătut joi seară în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului, cu scandal. George Simion, l-a atacat pe Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a spus că partidul nu a votat niciun amendament al AUR.


„Am trecut acest Pachet și am demolat toate narativele mincinoase. Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD. Repet: niciun amendament!”, a spus Grindeanu în Parlament.

Simion a reacționat la declarația liderului PSD și a spus că Grindeanu pretinde că e Robin Hood și îi amintește de ceasul pe care l-a ascuns în buzunar în 2025.

„Am vaga impresie că am asistat la un episod de amnezie din partea lui Grindeanu, nu mai știe dacă este la putere sau în opoziție. (...) Grindeanu pretinde că e Robin Hood și pretinde că ia de la miliardarii României. Domnule Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar”, a declarat Simion în Parlament.

Parlamentarul face referire la un moment din 2025, când liderul PSD și-a ascuns ceasul de lux în buzunar, în timpul unei conferințe de presă. 

Continuă circul și la dezbaterea bugetului în plen. Grindeanu și Simion se ironizează de la tribuna Parlamentului
La acel moment, Grindeanu a declarat pentru presă că l-a dat jos de la mână „pentru că are o problema la încuietoare și aveam impresia că se desface. Nici vorbă să îl ascund, de altfel am același ceas de ani buni, el apare în toate imaginile publice – e un model breitling”.

„Sunt convins că dacă erați premier benzina era 1 leu și casele 35.000 de euro”, i-a răspuns Sorin Grindeanu lui George Simion.

După patru zile de negocieri, forma finală va fi votată vineri în plen. Sorin Grindeanu i-a invitat pe partenerii de guvernare la o discuție pentru a găsi o cale prin care să fie finanțată majorarea ajutoarelor pentru pensionari și familiile cu venituri reduse.

După 30 de minute de discuții, premierul Ilie Bolojan a venit cu soluția: „Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și, practic, amânarea acestora pentru anii următori”.

Parlamentul a aprobat trimiterea de către SUA de forțe militare în România. AUR și POT au zis "nu". Simion: Privim cu speranță SUA

Articol recomandat de sport.ro
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi
Citește și...
Nicuşor Dan, despre creșterile de preț la combustibil: „Într-o săptămână vom veni cu un set de măsuri”
A treia oară cu noroc. Amendamentul PSD care a blocat bugetul, adoptat. De unde s-a tăiat pentru pachetul de solidaritate
Internări fictive în spitalele din România. Banii pentru bolnavi sunt risipiți pe lefuri în unități fără pacienți
Cum se traduce criza energetică globală în viața de zi cu zi a românilor. Produsele care s-ar putea scumpi în scurt timp
(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Lyon - Celta Vigo 0-2: Ionuț Radu, calificat în sferturile Europa League! Meciurile serii

Conference League | Andrei Rațiu luptă ACUM pentru sferturi! Ce au făcut Răzvan Marin și Racovițan