George Simion: Cu siguranţă la nivel internaţional am fost odată promotorii păcii şi trebuie să redevenim făcători de pace

Într-un interviu acordat Agerpres, George Simion a afirmat că a reintrat în cursa electorală pentru că românii au nevoie de un preşedinte care să le redea încrederea şi demnitatea.

Potrivit candidatului, "cel mai important element de politică externă trebuie să fie alianţa defensivă NATO".

"Cu siguranţă la nivel internaţional am fost odată promotorii păcii şi trebuie să redevenim făcători de pace. Cel mai important element de politică externă trebuie să fie alianţa defensivă NATO, iar din punct de vedere strategic cred că România are nevoie de o politică externă echilibrată, Parteneriatul strategic cu Statele Unite, relaţii privilegiate cu vecinii şi o voce clară, puternică, în Uniunea Europeană", a punctat George Simion.

De ce candidaţi la alegerile prezidenţiale din luna mai? Care a fost motivul cel mai puternic care v-a determinat să reintraţi în cursa electorală?



George Simion: Candidez pentru că românii au fost trădaţi. Suntem într-o situaţie excepţională, aproape de marginea prăpastiei şi nu trebuie să cădem în hău. Românii au nevoie de un preşedinte care să le redea încrederea şi demnitatea. Nu mai putem aştepta încă cinci ani şi trebuie să ne revenim din această criză.

Veniţi pe un culoar lăsat liber de Călin Georgescu. Aveţi susţinerea acestuia în alegeri? Multă lume se întreabă de ce nu apare alături de dumneavoastră în campanie. Aţi mai vorbit cu domnul Georgescu?



George Simion: Îl respect pe domnul Călin Georgescu şi misiunea noastră şi motivul intrării mele, împreună cu Anamaria Gavrilă (liderul POT - n.r.), în competiţia electorală este de a continua mişcarea "România pe primul loc", construită de domnia sa. În aceeaşi viziune, România suverană, demnă, reconstruită pe valorile ei. Sigur că am vorbit şi ne respectăm reciproc. Domnul Georgescu este un om de onoare şi noi mergem exact pe planul gândit de domnia sa.

În ultimii 35 de ani, am avut ca proiecte de ţară România în NATO, România în Uniunea Europeană, România - educată. Care este proiectul dumneavoastră de ţară?



George Simion: Din nefericire, după 35 de ani trebuie să recâştigăm chestiuni fundamentale - democraţia, libertatea. E surprinzător, dar se pare că lupta pentru libertate este continuă şi este de datoria fiecărei generaţii să lupte pentru libertate. Proiectul meu de ţară este România care îşi cheamă copiii acasă. O Românie în care să rămânem nu din obligaţie, ci din convingere. Ştiu că se poate face acest lucru pentru că vedem modelul polonez al preşedintelui partidului european din care fac parte şi al cărui vicepreşedinte sunt - Partidul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni. Domnul Mateusz Morawiescki, în timpul celor şapte ani de mandate succesive de premier, a reuşit să aducă înapoi, în Polonia, peste 500.000 de polonezi. Vom urma exact aceeaşi reţetă, nu trebuie să reinventăm roata.

Care vor fi primele trei măsuri pe care le veţi lua în primele 100 de zile de mandat?



George Simion: Revenirea la democraţie, votul românilor trebuie respectat, doar aşa putem avea o democraţie şi nu o dictatură. Reinstaurarea statului de drept, libertatea de exprimare a românilor trebuie respectată şi trebuie stopate abuzurile instituţiilor de forţă împotriva românilor. Şi nu numai ale instituţiilor de forţă, pentru că sunt foarte multe instituţii care comit abuzuri şi pur şi simplu batjocoresc cetăţenii. Scoaterea la lumină a adevărului din spatele anulării alegerilor. Au fost anulate voturile a peste 9 milioane de români, fără justificare. Românii merită respect şi au dreptul să afle de ce au fost anulate alegerile.

Ce fel de politică externă veţi duce în următorii cinci ani pentru România? Am avut în ultimii 35 de ani axa Bucureşti - Londra - Washington, apoi revitalizarea relaţiilor cu Ţările Arabe, mai apoi consolidarea relaţiilor cu statele membre UE şi NATO, parteneriate strategice. Pentru dumneavoastră care este cel mai important element de politică externă?



George Simion: Cu siguranţă la nivel internaţional am fost odată promotorii păcii şi trebuie să redevenim făcători de pace. Cel mai important element de politică externă trebuie să fie alianţa defensivă NATO, iar din punct de vedere strategic cred că România are nevoie de o politică externă echilibrată, Parteneriatul strategic cu Statele Unite, relaţii privilegiate cu vecinii şi o voce clară, puternică, în Uniunea Europeană.

Vorbiţi frecvent despre suveranitate. Cum definiţi suveranitatea naţională fără a izola România de parteneriatele strategice esenţiale - UE şi NATO?



George Simion: Eu nu cred că în momentul aderării noastre la Uniunea Europeană, care înseamnă un spaţiu economic comun, o alianţă, în primul şi în primul rând, economică, am fost obligaţi să renunţăm la articolul 1 din Constituţie, care vorbeşte despre suveranitate. Suveranitatea ar trebui să fie asumată de toţi actorii politici, dar, din păcate, nu este şi competitorii electorali din această campanie au cedat succesiv elemente de suveranitate naţională. Suveranitatea înseamnă să decizi pentru tine, dar cu fruntea sus, în orice alianţă şi în orice parteneriat. Nu izolare, ci respect reciproc în relaţiile pe care le avem cu partenerii şi aliaţii.

În ce măsură mai susţineţi proiectul unionist cu Republica Moldova, având în vedere că de curând aţi pierdut procesul cu fostul ministru moldovean Anatol Şalaru, care v-a acuzat că v-aţi întâlnit cu agenţi ai Moscovei. În plus aveţi interdicţie de a intra pe teritoriul moldovean...



George Simion: O mică corecţie: teritoriul nu este unul moldovean şi nici nu cred în existenţa unei naţiuni moldoveneşti. Nu am face decât să legitimăm falsul istoric fabricat de Stalin. Cred în unire mai mult ca oricând. Unirea nu se face cu procese, se face cu încredere, răbdare şi o viziune comună. Da, voi continua să o susţin, este singura formă de a asigura cu bunăstare şi securitate pe fraţii noştri de peste Prut. Nu bani aruncaţi în zadar, care fac doar să consolideze un stat de multe ori duşmănos cu propriii cetăţeni şi cu România.

Dacă Republica Moldova ar fi atacată, ce măsură aţi lua în calitate de şef al statului român?



George Simion: Aş deschide imediat graniţele. Aş face apel la toţi aliaţii şi partenerii noştri pentru sprijinirea cetăţenilor din Republica Moldova. Aş convoca de urgenţă CSAT-ul şi alte instituţii-cheie ale statului român, precum ISU, ca să intervină din punct de vedere umanitar. Aşa cum bine cunoaşteţi, facem parte dintr-o alianţă militară. Aş vorbi şi apoi aş face demersuri, inclusiv prin prezenţă fizică, în capitale importante precum Londra, Washington, Varşovia, pentru o poziţie comună. Dar după cum bine cunoaşteţi facem parte dintr-o alianţă militară defensivă, NATO, alianţă care prevede intervenţii militare doar cu acordul aliaţilor şi prevede activarea articolului 5 numai în cazul în care o ţară membră a alianţei NATO este afectată. Nu este cazul acum. Tocmai de aceea am spus public că nu ne putem implica militar, având în vedere situaţia actuală. Eu am fost toată viaţa un unionist convins şi voi rămâne la fel câte zile voi mai avea de la Dumnezeu. Şi din acest punct de vedere transmit acelaşi mesaj pe care l-am transmis încă din liceu tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de etnie: soluţia este ca o majoritate a cetăţenilor Republicii Moldova să ceară reunirea cu ţara şi în acest fel ei vor fi protejaţi şi se vor afla împreună cu noi sub umbrela de securitate NATO.



Este necesară o reformă a Legii fundamentale a ţării şi la ce capitole consideraţi dumneavoastră? Consideraţi necesară reformarea Curţii Constituţionale şi cum vedeţi acest lucru posibil?



George Simion: Spre deosebire de alte opinii din spaţiul public, eu văd Constituţia României cu ochi buni şi nu cred că trebuie reformată din temelii. Sigur că se pot face mici ajustări pentru a fi adaptată la realitatea de astăzi, însă, din punct de vedere al suveranităţii naţionale, încă avem chestiuni şi din punct de vedere al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti Constituţia României ne apără. CCR, în schimb, nu a apărat Constituţia şi nu mai poate fi un actor politic, ci trebuie să redevină garantul echilibrului politic. Categoric nu mai trebuie numiţi oameni care nu sunt judecători şi nu fac parte din sistemul juridic ca membri ai Curţii Constituţionale.

România suferă de o criză profundă în ceea ce priveşte capitalul uman. Ce politici publice concrete propuneţi pentru repatrierea diasporei şi stoparea migraţiei tinerilor?



George Simion: Reducerea taxării muncii este esenţială, este vitală. Suntem ţara care impozitează cel mai mult din toată Europa, la nivel de salariu minim, munca. În loc să încurajăm munca, noi blocăm orice şansă de dezvoltare. Cu actualul sistem de taxe este imposibil să se întâmple lucrul acesta. Resping aducerea în continuare, pe termen mediu şi lung, a emigranţilor din ţări terţe. Soluţia este reîntoarcerea românilor acasă, de aceea propun un "scut fiscal" pentru românii din diaspora, investiţii masive în industrie şi educaţie, care să creeze locuri de muncă bine plătite şi o producţie din ce în ce mai mare în România şi mai propun un pact naţional pentru tineri. Cred că un portal Muncă.ro, unde toate firmele să popularizeze, să îşi anunţe public ofertele de lucru, portal care să fie promovat în toate comunităţile româneşti din diaspora, ar face posibilă întoarcerea unui număr important de români în ţară. Avem români care lucrează în agricultură în Germania, în sudul Italiei, în sudul Spaniei, avem doamne îngrijitoare în Austria şi vestitele badante în Italia. Aceşti oameni sunt necesari în anul 2025 pe piaţa forţei de muncă din România, la salarii similare şi unde nu sunt salarii similare, de exemplu în domeniul construcţiilor, putem reveni la fostele aşa-zise facilităţi fiscale. Doar că va trebui să şi popularizăm corespunzător acest portal şi aceste locuri de muncă. Nu mai cred în viabilitatea unor instituţii care astăzi nu creează decât birocraţie, ANOFM (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - n.r.), AJOFM, trebuie o simplificare birocratică, trebuie să reducem reglementările şi multe din instituţiile de la nivel local şi central.

În această perioadă, aţi pierdut din partid doi oameni importanţi - Claudiu Târziu şi George Becali. Mai este partidul unit?



George Simion: Partidul este mai unit ca oricând, suntem o echipă de oameni hotărâţi să schimbe România şi avem alături milioane de români care cred în noi şi ne-au cerut să nu ne dezicem de Călin Georgescu. Cei care au dorit să se dezică de Călin Georgescu s-au plasat automat în afara partidului şi sunt astăzi invitaţi permanenţi la televiziunile proguvernamentale. După ce George Simion nu va mai fi candidat sau când ei nu vor mai rosti numele lui George Simion, nu îi va mai chema nimeni la niciun post de televiziune.

Anul trecut s-au anulat alegerile. Cum credeţi că se vor desfăşura lucrurile de data aceasta? Credeţi că va fi un proces electoral corect şi democratic de această dată?



George Simion: În momentul în care tu, ca Guvern, organizezi alegerile, încalci reguli fundamentale din punct de vedere electoral şi nu respecţi principiile democratice şi totuşi pierzi, îţi arăţi propria incapacitate de a avea rezultate. Ei au organizat alegerile, nu Călin Georgescu şi nu AUR le-a pierdut. Mă întrebaţi dacă vor repeta această anulare abuzivă şi dacă vor accepta tranziţia democratică a puterii şi dacă vor accepta voinţa românilor... Rămâne de văzut. Poziţia noastră este clară. În opinia Alianţei pentru Unirea Românilor, pe 6 decembrie a avut loc o lovitură dată democraţiei, lovitură care a continuat prin interzicerea participării la alegerile repetate a domnului Călin Georgescu.

România este vizitată în aceste zile de o delegaţie importantă din Statele Unite. Dacă aţi fi preşedinte, ce aţi cere, ce aţi oferi şi unde aţi trasa o linie clară în relaţia bilaterală?

George Simion: Noi, AUR, suntem corespondenţii naturali, ideologici, ai actualei administraţii de la Washington şi ai mişcării MAGA, condusă de preşedintele Donald Trump. Avem un dialog mult mai consistent decât actualii guvernanţi cu omologii noştri din Statele Unite. Orice relaţie bilaterală trebuie să se bazeze pe respect, dar desigur trebuie să respecţi nişte principii ca apoi să fii respectat. Partenerii noştri din Statele Unite preţuiesc democraţia, alegerile libere şi corecte şi noi vom fi implicaţi şi din funcţiile de demnitate publică pe care le ocupăm şi le vom ocupa în viitor pentru a menţine acest parteneriat care, desigur, presupunea şi eliminarea vizelor pentru români. Nu au mai fost eliminate vizele pentru că alegerile au fost anulate.

