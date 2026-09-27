Potrivit unui comunicat de presă al partidului condus de George Simion, principala problemă identificată este aceeași în mai multe sectoare: multe dintre obiectivele anunțate nu sunt însoțite de costuri complete, surse clare de finanțare, termene și indicatori prin care rezultatele să poată fi verificate ulterior.

Educație, cercetare și sănătate

La capitolul educație, cercetare și cultură, AUR arată că programul lui Siegfried Mureșan propune măsuri pentru personal, salarizare, infrastructură și dezvoltarea cercetării, dar fără o legătură suficient de clară cu prioritățile economice și industriale ale țării.

Partidul propune, în schimb, un capitol distinct dedicat cercetării și tehnologiilor avansate, finanțare predictibilă și conectarea educației cu competențele cerute de piața muncii.

În privința sănătății, AUR consideră insuficiente măsurile axate pe prevenție, registre și digitalizare, în lipsa unei strategii dedicate personalului medical. AUR propune întărirea medicinei primare, investiții în infrastructură și indicatori care să măsoare accesul real al pacienților la servicii medicale.

Apărare, reforma statului și justiție

Programul Mureșan prevede creșterea cheltuielilor militare și investiții în apărarea antiaeriană, muniție, drone și infrastructură. AUR cere ca fiecare astfel de investiție să fie legată de o capabilitate militară concretă, cu termene și costuri clare, și ca aceste contracte să genereze mai multă valoare pentru industria românească de apărare.

Referitor la reforma statului, care presupune comasări, reorganizări și digitalizare - inclusiv la ANAF și în companiile de stat - AUR cere ținte numerice precise: câte instituții și funcții de conducere urmează să dispară, câte posturi administrative vor fi reduse și ce economii anuale ar rezulta din aceste măsuri.

La capitolul justiție, unde programul lui Siegfried Mureșan propune reorganizări și măsuri de eficientizare, AUR susține că orice schimbare trebuie evaluată și prin efectul ei asupra cetățeanului obișnuit: durata proceselor, costurile suportate de parte, distanța până la instanță și accesul efectiv la actul de justiție.

Economie, energie și agricultură

Programul PNL-USR-UDMR introduce mai multe instrumente de sprijin și finanțare pentru mediul economic, însă AUR consideră că lipsește o direcție clară pentru susținerea producției interne și reducerea dependențelor strategice ale României.

Alternativa propusă de AUR este o strategie de reindustrializare, energie competitivă, sprijin diferențiat pentru IMM-uri și măsurarea valorii adăugate care rămâne efectiv în economia națională.

În domeniul agriculturii, AUR apreciază că instrumentele prevăzute în program nu formează încă o strategie coerentă de securitate alimentară. Partidul propune ca prioritare irigațiile, procesarea produselor în România, capacitățile de depozitare și facilitarea accesului producătorilor autohtoni la piață.

Politică externă, fiscalitate și familie

La capitolul politică externă, programul premierului desemnat, Siegfried Mureșan, continuă orientarea României către NATO, Uniunea Europeană și proiectele internaționale asumate deja.

AUR propune ca activitatea diplomatică să fie evaluată anual pe baza unor rezultate concrete: investițiile atrase, accesul pe piețe externe, securitatea în zona Mării Negre, infrastructura strategică și protejarea comunităților de români din afara granițelor.

În privința fiscalității, programul promite menținerea cotei unice de impozitare și revenirea TVA la 19%, atunci când situația bugetară o va permite. AUR cere un calendar fiscal precis, cu termene clare pentru reducerile de taxe, un impact bugetar calculat în prealabil și economii cuantificabile obținute din reducerea cheltuielilor statului.

Nu în ultimul rând, la capitolul familie și demografie, programul Mureșan propune măsuri pentru creșterea natalității, locuire, înființarea de creșe, revenirea părinților la muncă și inițiativa denumită „Contul Viitorului”. AUR cere ca aceste măsuri să fie reunite într-o strategie demografică unitară, cu facilități fiscale diferențiate în funcție de numărul de copii, extinderea rețelei de creșe, acces mai bun la locuințe și obiective măsurabile până în anul 2030.

În evaluarea făcută de AUR, problema centrală a programului rămâne diferența dintre numărul mare de măsuri anunțate și nivelul de detaliu privind punerea lor în aplicare.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat că documentul conține 372 de măsuri concrete. AUR cere însă ca fiecare dintre acestea să poată fi urmărită prin termene stabilite, costuri estimate, responsabili desemnați și rezultate care pot fi verificate ulterior de public și de instituțiile statului.

Mureşan a depus sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament, programul de guvernare şi lista miniştrilor, iar luni şi marţi sunt programate audierile miniştrilor propuşi în comisiile parlamentare de specialitate. Miercuri, 07 octombrie, la ora 13.00, este programat votul de învestitură în plenul Camerelor reunite.