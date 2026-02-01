

"De principiu, nu sunt pentru interdicţii. Chiar şi în materia accesului minorilor sub o anumită vârstă la conţinut online. Nu rezolvă problema de fond: codul moral educat. Mai ales că o asemenea măsură e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent. Platformele online au şi numeroase beneficii atunci când sunt folosite responsabil (stimularea creativităţii şi menţinerea legăturii cu alţi copii, acces rapid la informaţie etc). În plus, multe activităţi şcolare şi extracurriculare presupun deja utilizarea internetului. Cum poţi să opreşti toţi minorii să aibă acces online la anumite platforme?! Greu de aplicat, repet. Interdicţia totală nu face decât să creeze frustrare şi curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecţie. Uşor de depăşit un astfel de obstacol cu mijloacele prezente. Soluţia reală nu poate veni decât din educaţie solidă şi serioasă, pentru că libertatea fără educaţie este la fel de periculoasă", susţine Cătălin Predoiu duminică într-o postare pe facebook.



El adaugă că este de principiu împotriva interdicţiilor chiar şi în privinţa copiilor ajunşi la vârsta majoratului şi a libertăţii de expresie.



"Am fost adesea criticat pe nedrept pentru că Poliţia sancţionează un anumit tip de conţinut online sau că sancţionează campania electorală online după închiderea campaniei. Dar aceasta este prevederea legii române în vigoare. Poliţia este obligată să o aplice. Dacă se schimbă legea pe ideea de "libertate de exprimare" totală e una, dacă se merge pe ideea de interdicţii de conţinut, e alta. Eu cred că există şi o cale de mijloc, axată pe "libertate de exprimare", dar cu interdicţie de conţinut privind instigarea la violenţă şi conţinut violent. E o iluzie să crezi că în actualul stadiu de dezvoltare a tehnologiei, poţi să interzici pe oricine postează un anumit tip de conţinut. Sfera interdicţiei trebuie să fie foarte îngustă, tot ce e legat de ideea de violenţă şi vătămări fizice. Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană", consideră Cătălin Predoiu.



În opinia sa, problema nu este existenţa platformelor online, ci modul în care sunt folosite, iar interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili.



"În schimb, o educaţie socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinţi şi profesori) şi comunicare, îi ajută să navigheze în siguranţă în mediul digital şi să nu cadă pradă instigării sau influenţelor negative din online. Am făcut aceste precizări strict din perspectivă de avocat, senator şi membru al unui partid care are în "ADN-ul său ideologic" libertatea şi valori conservatoare în general. În alte cuvinte, un punct de vedere politic, nu administrativ. Ministerul de Interne nu are atribuţia stabilirii unor limite legale de libertate în materie de liberă exprimare şi acces la informaţie, ci doar de a aplica ce legiferează Parlamentul în această materie", precizează ministrul Cătălin Predoiu.

