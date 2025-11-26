Parlamentul European a votat. Conturile minorilor sub 16 ani de pe rețelele sociale vor fi suspendate

Stiri externe
26-11-2025 | 20:21
Parlamentul European a votat interzicerea accesului minorilor sub 13 ani pe platformele de comunicare socială și sub 16 ani pe rețelele sociale.

autor
Adriana Stere,  Camelia Donțu

La această decizie, se vor alinia în timp toate țările membre și urmează înăsprirea regulilor și în afara Europei pentru protejarea minorilor în mediul online.

Euro-deputații avertizează că problema nu este doar timpul petrecut online, ci și manipularea: multe aplicații folosesc imagini înșelătoare care îndeamnă copiii să își dea datele și să cumpere abonamente și produse.

Parlamentul European a trecut în plen un raport care pune presiune pe Comisia Europeană să reglementeze mai dur mediul online.

Corespondent PRO TV: „Deputații propun ca în toate statele membre copiii sub 16 ani să nu aibă acces la rețelele sociale, la platformele de clipuri video și la inteligența artificială cu care stai de vorbă, acei asistenți virtuali care îți răspund ca o persoană reală. Între 13 și 16 ani, accesul ar fi posibil doar cu acordul părinților”.

În plus, Parlamentul cere interzicerea „capcanelor” care pot da dependență: redarea automată, notificările agresive și recompensele pentru timp petrecut online. Raportul avertizează că adolescenții sunt ținta perfectă pentru algoritmi: 78% dintre cei între 13 și 17 ani își verifică telefonul cel puțin o dată pe oră.

Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European: „Și nu mai vorbim și de inteligența artificială, aici este atât de complicat și atât de pervers uneori, încât nu știm în ce mergem și avem o criză de sănătate mintală enormă și în România, și în rândul tinerilor și trebuie să ne dea seama că aceste mici ecrane pe care le purtăm cu noi peste tot au un efect dăunător asupra minților noastre”.

Corespondent Pro TV: „Aplicarea noilor reguli e o cu totul altă poveste. În relația companie online- utilizator va apărea încă o entitate - verificatorul. La deschiderea unui cont sau la accesarea anonimă intervine această entitate care cere atenție - un act de identitate valid și o poză făcută pe loc, la fel ca la bankingul online. Nu există o altă soluție tehnică. Toate conturile deja existente cu utilizatori sub limita de vârstă vor fi suspendate și pierdute”.

Alin Popescu, analist: „Și noi, indiferent că suntem adulți și nu avem probleme, va trebui să trecem prin acest proces de verificare a vârstei ca să ajungem la rețelele sociale. Meta câștigă de la fiecare utilizator cam 40 de dolari pe an”.

Ieșirea copiilor din schemă va face companiile să piardă 15% din bani.

Australia e prima țară din lume care impune peste două săptămâni o interdicție absolută a accesului sub 16 ani pe 10 rețele sociale. Malaezia pregătește aceleași măsuri pentru la anul, iar Marea Britanie, Spania Finlanda și China au limite zilnice și restricții.

