Zelenski: „Rusia sărbătorește ziua de naștere a lui Putin cu unul dintre cele mai abjecte atacuri ale sale”

Atacurile rusești asupra Ucrainei din noaptea de marți spre miercuri au ucis 11 oameni și au rănit peste 30, potrivit lui Volodimir Zelenski, care susține că bombardamentele au fost un „cadou” pentru Vladimir Putin, care împlinește miercuri 74 de ani.

În urma atacurilor cu rachete, au fost avariate încă cinci blocuri de locuinţe în Dnipro şi patru blocuri în Kremenciuc. Două persoane au murit, iar opt au fost rănite.

„Astăzi, de ziua lui Putin, armata rusă i-a «oferit» distrugerea unui bloc de locuinţe din Priluki, în regiunea Cernihiv. Era un bloc obişnuit de cinci etaje. Din păcate, până în acest moment se ştie că cinci persoane au murit, iar 26 au fost rănite, printre care şi cinci copii. Este posibil ca sub dărâmături să mai fie încă oameni”, a scris Volodimir Zelenski pe reţelele sociale.

Today, as a birthday “gift” to Putin, the Russian army destroyed a residential building in Pryluky, in the Chernihiv region. It was an ordinary five-story apartment building. Tragically, as of now, five people have been reported killed and 26 injured, including five children. There may still be people under the rubble. First responders are working nonstop at the site – doing everything possible to find every person. Russian missile strikes also damaged five apartment buildings in Dnipro and four high-rise buildings in Kremenchuk. Tragically, two people were killed and eight injured. A high-rise building in Zaporizhzhia was damaged by a drone. In Kyiv, the Russians killed two people. Two more people were killed in Oleksandriya… My condolences to all the families and loved ones of those killed. Overall, infrastructure in Kyiv and 12 regions came under attack last night. One of the key targets was our energy infrastructure. The Russians wanted to strike painfully and demonstratively. This was one of the most vile strikes: 70 missiles in total, many of them ballistic, as well as “shaheds.” Unfortunately, only some of them were shot down. Russian ballistic missiles remain the greatest challenge. And air defense packages for us right now are a vital necessity. That is why every day we are looking for missiles for Patriot systems that can and must actually protect people’s lives here, in Ukrainian skies. Thank you to everyone who is helping us.

De asemenea, un bloc din Zaporojie a fost avariat de o dronă. În Kiev, ruşii au ucis două persoane. Alte două persoane au murit în Oleksandria.

În total, infrastructura din Kiev şi din 12 regiuni a fost ţinta atacurilor din cursul nopţii.

Una dintre ţintele cheie ale ruşilor a fost sectorul energetic ucrainean.

Zelenski a subliniat că ruşii au vrut să lovească dureros şi demonstrativ. Potrivit preşedintelui, acesta a fost unul dintre cele mai josnice atacuri, dar şeful statului nu a intrat în detalii.

Inamicul a folosit 70 de rachete în total, multe dintre ele balistice, precum şi rachete de tip „Shahed”.

Din păcate, apărarea aeriană ucraineană a reuşit să doboare doar o parte din ţintele inamice. Şeful statului ucrainean a subliniat că rachetele balistice ruseşti rămân cea mai mare provocare.

Preşedintele Zelenski şi-a reluat în final apelul pe care îl face insistent în ultima vreme, ca Ucraina să fie ajutată cu rachete Patriot: „Pachetele de apărare aeriană sunt pentru noi acum o necesitate vitală. Tocmai de aceea căutăm zilnic rachete pentru sistemele «Patriot», care pot şi trebuie să apere cu adevărat vieţile oamenilor aici, în spaţiul aerian ucrainean. Mulţumesc tuturor celor care ne ajută”, a scris pe X liderul ucrainean.