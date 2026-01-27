Într-un interviu acordat jurnalistei Liliana Curea pentru ȘtirileProTV.ro, ministrul Sănătății a fost întrebat dacă este de părere că România are nevoie de reglementări mai dure în ceea ce privește accesul minorilor pe rețelele sociale, în condițiile în care sunt deja unele țări europene care au restricționat acest acces.

De asemenea, în urmă cu doar două luni, Parlamentul European a votat interzicerea accesului minorilor sub 13 ani pe platformele de comunicare socială și sub 16 ani pe rețelele sociale. La această decizie se vor alinia, în timp, toate țările membre, și urmează înăsprirea regulilor și în afara Europei, pentru protejarea minorilor în mediul online.

Ministrul Rogobete spune că a lansat în 2025 un grup de lucru care va elabora ”prima strategie națională de screening și prevenție”, iar aceasta vizează mai multe componente, printre care se află și ”adicțiile de spațiul virtual”.

”Cu siguranță da. Și la începutul lunii septembrie din anul 2025, anul trecut, am demarat acel grup de lucru care va elabora prima strategie națională de screening și prevenție, pe mai multe componente: bolile cardio și cerebrovasculare, bolile oncologice, bolile rare. Sigur, lista continuă. Și această componentă importantă legată de sănătate mintală și adicții. La zona de adicții, sigur, noi suntem obișnuiți când vorbim de adicții să ne referim în special la droguri, dar la adicții sau în componenta de adicții mai intră un domeniu important, și anume adicțiile de spațiul virtual, care în Europa sunt tratate cu seriozitate și cu îngrijorare în anumite țări, pentru că fenomenul lor a luat o amploare tot mai mare.

Vedem că rețelele de socializare, în general, propagă conținut cu o puternică componentă de dezinformare, atât în zona medicală, dar și în alte zone. Am avut această discuție profesioniștii care lucrează la elaborarea acestei strategii. Și un segment din strategia națională de screening și prevenție va include și zona de adicții de spațiul virtual”, a spus ministrul Sănătății pentru ȘtirileProTV.ro.

El spune că România nu trebuie să ”inventeze apa caldă” pentru a rezolva această problemă a minorilor care sunt dependenți de rețelele sociale, ci trebuie doar să preia nele metode care sunt aplicate deja în unele țări din UE, precum Spania.



”Și, recent, am avut o vizită oficială în Spania, de unde am primit strategia lor de sănătate mintală și adicții și luptă contra adicțiilor. Spania este recunoscută pentru modul în care tratează adicțiile și componenta și zona de sănătate mintală. Au dezvoltat din punct de vedere administrativ, al infrastructurii, circuite și programe care funcționează de ani de zile. Așa cum am spus de multe ori, nu-mi place și sunt contra aceste abordări prin care trebuie să inventăm apa caldă. Nu trebuie să inventăm apa caldă. Putem lua exemplele de bună practică din alte țări și să le adaptăm României. Ori această componentă poate fi adaptată ușor.”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății: ”Unii chiar au ajuns să creadă că medicina se face doar cu apă, aer și energie”

Pe de altă parte, ministrul a ținut să sublinieze faptul că nu dorește interzicerea accesului minorilor la aceste rețele, ci doar reglementarea modului în care minorii au acces la unele rețele, precum TikTok sau Instagram.

El a dat drept exemplu acele dezinformări de pe rețelele sociale, care pretind în mod fals că unele afecțiuni medicale se pot trata doar cu ”apă, aer și energie”.

Liliana Curea: Dar avem nevoie de o lege, așa cum se întâmplă, de exemplu, în Franța, copiii sub 15 ani să nu aibă acces la social media?



Ministrul Alexandru Rogobete: ”Eu nu aș fi atât de radical, n-aș interzice accesul, ci aș controla mai bine conținutul la care are acces.”



Liliana Curea: Părintele să controleze? Sau cine ...



Ministrul Alexandru Rogobete: ”Cred că statul ar trebui în primul rând să controleze. Din păcate, astăzi, statul nu controlează multe componente de dezinformare. Vedem ce se întâmplă în sănătate, când pe anumite rețele sunt recomandate tot felul de tratamente care n-au nicio legătură cu medicina. Unii chiar au ajuns să creadă că medicina se face doar cu apă, aer și energie. Ori .. nu este așa. Vedem că, până la urmă, am fost martorii evenimentelor de anul trecut, acele pseudo-conferințe în care se propagau tot felul de inepții care n-au niciun fundament științific”.

Oficialul ministerului Sănătății a mai subliniat faptul că, în opinia sa, accesul minorilor pe rețelele de socializare ar trebui ”să poată fi reglementat și controlat de ambele părți, atât de stat, atât de sistem, cât și evident, de părinte”.

”Pentru că acolo este și o componentă care ține de modul în care părinții reușesc sau nu să controleze acest fenomen, care într-adevăr a explodat.”, a mai spus Rogobete.

Pe de altă parte, mai trebuie precizat faptul că, președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de ”fake-news”. Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Știrile Pro TV.



