Fostul premier al României, Florin Cîțu, avertizează: ”Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus”

Cîțu face aluzie la solicitările sindicaliștilor referitoare la legea salarizării, care, potrivit ministrului interimar Dragoș Pîslaru, au cerut 20 de miliarde de lei în plus, deși pragul este doar 12 miliarde de lei.

Fostul premier, care a ocupat și funcția de ministru de Finanțe, afirmă că situația economică a României este atât de slabă, încât ”teoretic ar trebui să fim mai aproape de downgrade”.

”Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare. Pe termen scurt: taxe mai mari. Pe termen mediu: inflație mai mare — așa cum ne-au obișnuit deja. Doar așa știu socialiștii să reducă cheltuielile și deficitul ca % din PIB.

Anul trecut, propaganda oficială spunea că agențiile de rating erau gata să ne arunce în junk — cu un buget construit pe o creștere economică de peste 2% și fără miliardele în plus de la legea salarizării. Așa au justificat creșterea TVA. Azi avem o economie mai slabă, perspective mai proaste și cheltuieli suplimentare (cel puțin 8 miliarde lei). Teoretic ar trebui să fim mai aproape de downgrade. Dar asta ar presupune ca agențiile de rating să fie independente și pro-active, nu instrumente de narativ guvernamental.”, spune Cîțu.