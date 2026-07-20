Fostul premier al României, Florin Cîțu, avertizează: ”Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
62589821
Shutterstock

Fostul premier al României, Florin Cîțu, afirmă într-un mesaj publicat pe Facebook că românii ar trebui să pună bani ”deoparte”, pentru că, în perioada următoare, vor trebui să suporte ”miliardele în plus pentru legea salarizării unitare”.

autor
Cristian Matei

Cîțu face aluzie la solicitările sindicaliștilor referitoare la legea salarizării, care, potrivit ministrului interimar Dragoș Pîslaru, au cerut 20 de miliarde de lei în plus, deși pragul este doar 12 miliarde de lei.

Fostul premier, care a ocupat și funcția de ministru de Finanțe, afirmă că situația economică a României este atât de slabă, încât ”teoretic ar trebui să fim mai aproape de downgrade”.

Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare. Pe termen scurt: taxe mai mari. Pe termen mediu: inflație mai mare — așa cum ne-au obișnuit deja. Doar așa știu socialiștii să reducă cheltuielile și deficitul ca % din PIB.

Anul trecut, propaganda oficială spunea că agențiile de rating erau gata să ne arunce în junk — cu un buget construit pe o creștere economică de peste 2% și fără miliardele în plus de la legea salarizării. Așa au justificat creșterea TVA. Azi avem o economie mai slabă, perspective mai proaste și cheltuieli suplimentare (cel puțin 8 miliarde lei). Teoretic ar trebui să fim mai aproape de downgrade. Dar asta ar presupune ca agențiile de rating să fie independente și pro-active, nu instrumente de narativ guvernamental.”, spune Cîțu.

Citește și
Adrian Veştea anunță că susţine Platforma Liberal-Conservatoare a lui Alin Tișe, care-l critica recent pe Ilie Bolojan

Perioadă decisivă pentru România, privind rating-ul de țară

România este, de săptămâna aceasta, într-o perioadă decisivă înaintea publicării rapoartelor agențiilor internaționale de rating.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că menținerea ratingului de investiții este o miză strategică pentru întreaga economie, nu doar pentru finanțele statului.

Într-un interviu pentru Știrile PRO TV, după primele discuții cu reprezentanții Agenției de Rating Fitch și înaintea întâlnirii cu specialiștii unei alte agenții de rating, Moody's, Alexandru Nazare explică de ce o eventuală retrogradare a României în categoria „junk”, adică în categoria țărilor nerecomandate investițiilor, ar însemna costuri mai mari de finanțare, investiții afectate și ani întregi necesari pentru revenirea la actualul calificativ.

Legea salarizării provoacă nemulțumiri. Sindicatele din Educație și Sănătate amenință cu proteste și grevă generală

Sursa: ProTV

Etichete: legea salarizarii, Florin Cîțu,

Articol recomandat de sport.ro
Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”
Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”
Citește și...
Stiri Politice
Legea salarizării provoacă nemulțumiri. Sindicatele din Educație și Sănătate amenință cu proteste și grevă generală

Noua formă a proiectului legii salarizării naște nemulțumiri în rândul angajaților din Educație, Sănătate și Asistență Socială.

Știri Actuale
Grevă de avertisment de două ore în Sănătate, față de proiectul legii salarizării. Sanitas anunță grevă generală pe 28 iulie

O grevă de avertisment de două ore are loc luni în sistemul public de sănătate, iar din 28 iulie sindicaliștii Sanitas anunță grevă generală, în semn de protest față de proiectul legii salarizării.
Știri Actuale
Sindicaliștii din sănătate critică proiectul legii salarizării. FSSR avertizează că veniturile angajaților pot scădea

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” critică proiectul legii salarizării, susţinând că, deşi include unele solicitări ale angajaţilor din sănătate, păstrează prevederi care ar putea reduce drepturile salariale pentru o parte importantă a personalului.

Recomandări
Știri Actuale
Bușteniul a fost distrus de viitura extraordinară. Șuvoaiele au săpat în asfalt și au măturat totul în cale

Viitura cu o forță extraordinară care a măturat duminică orașul Bușteni a lăsat în urmă dezastru.

Știri Actuale
Grevă de avertisment de două ore în Sănătate, față de proiectul legii salarizării. Sanitas anunță grevă generală pe 28 iulie

O grevă de avertisment de două ore are loc luni în sistemul public de sănătate, iar din 28 iulie sindicaliștii Sanitas anunță grevă generală, în semn de protest față de proiectul legii salarizării.

Stiri Sport
Spania a câștigat Cupa Mondială 2026 după 1-0 cu Argentina. Ferran Torres a adus victoria în minutul 106

Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Iulie 2026

30:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 13 | Sănătatea inimii vara: prevenirea riscului de complicații cardiovasculare

26:30

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Iunie 2026

16:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cei cinci eroi care au adus trofeele Spaniei: Marcelino, Iniesta, Oyarzabal și cei doi Torres

Sport

Așteptat la FCSB, Florinel Coman s-a întors pe teren: rezultat rușinos în primul meci al sezonului