De exemplu, utilizatorul își poate compromite datele de pe card sau poate fi mai ușor victima unor escrocherii.

IT-ist în Iași, Mircea a delegat un agent AI să facă în locul lui cumpărăturile online.

Mircea Taune, IT-ist: „La început mi-am comandat niște obiecte personale de care aveam nevoie, gen șampon, gel de duș. Am setat limita și cât poate să cheltuie."

Ionuț Hurba, arhitect AI: „Gândiți-vă ca la un coleg virtual, căruia îi transmiți că vrei să-ți cumperi ceva, îi spui ce vrei și el caută să-ți cumpere produsul.”

Dar șase bănci din Statele Unite, Regatul Unit, Țările de Jos, Noua Zeelandă și Australia atrag atenția că utilizatorii - deși curioși să încerce agenții AI - se tem că „și-ar putea pierde banii în urma unor escrocherii și fraude" și "nu știu cui trebuie să se adreseze dacă acest lucru se va întâmpla."

Băncile avertizează asupra fraudelor

Riscurile luate în calcul sunt compromiterea datelor de card sau direcționarea către metode de plată fără protecție.

Gabi Dumitriu, investigator în criminalitate informatică: „Am simulat o plată pentru utilități folosind agenții și le-am oferit toate detaliile cardului meu. Am observat că sunt anumite portițe care pot fi exploatate.”

Într-un caz relatat în martie de The New York Times, un antreprenor american i-a cerut unui agent AI să îi obțină o oportunitate de a vorbi la Forumul Economic Mondial de la Davos. În timp ce utilizatorul dormea, agentul a negociat în numele său și a acceptat un angajament de plată de 24.000 de franci elvețieni, deși nu era autorizat.

Anca Herinean, specialist în combaterea spălării banilor și fraudei: „Dacă vrei să îți achite automat niște facturi trebuie să te gândești exact care ar fi limita maximă pe care ar putea-o cheltui pe zi.”

Reprezentanții băncilor care au emis avertismentul vin și cu soluții pentru autoritățile de reglementare și factorii de decizie: obligația de a preciza atunci când un agent AI este implicat într-o tranzacție, transparența modului în care agenții AI iau decizii și măsuri de protecție a datelor clienților.