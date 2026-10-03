Zona înclinată pe care s-a rostogolit este una stâncoasă, parțial acoperită cu zăpadă. De altfel, ziua a fost una plină pentru salvamontiștii din Sibiu, care au fost intervenit în mai multe situații de urgență.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Turistul de 66 de ani se afla într-o drumeție cu fiica lui, o tânără de 22 de ani, pe traseul care duce spre vârful Iezerul Caprei.

Drumul era parțial acoperit cu zăpadă iar la un moment dat, bărbatul a alunecat și a căzut aproape 200 de metri. Un turist care l-a văzut a sunat la 112, iar o echipă de salvamontiști a plecat de urgență spre locul accidentului. A fost chemat în sprijin și un elicopter SMURD. Bărbatul a fost găsit în stop cardiorespirator.

Cristian Toma, șeful Salvamont Argeș: „Colegii noștri au constatat practic că victima căzuse de pe Iezerul Caprei. A alunecat aproximativ 200 de metri. S-a procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare. Din păcate, victima nu a răspuns acestor manevre și s-a declarat decesul la fața locului."

Salvamontiștii spun că omul nu era echipat pentru drumeție: era îmbrăcat cu blugi și haine obișnuite și purta încălțăminte de sport.

Cristian Toma, șeful Salvamont Argeș: „Zona de unde a căzut spre lacul Capra este o zonă cu foarte mult grohotiș, o zonă foarte abruptă, foarte multă stâncă, dar și cu zone acoperite cu zăpadă."

Salvamontiștii atrag atenția că la altitudini mari situația se poate schimba de la o oră la alta. Cei care vor să se aventureze pe traseele dificile trebuie să fie echipați corespunzător și să verifice prognoza meteo.

Dan popescu, șeful Salvamont Sibiu: „În astfel de zone montane, în special în condiții de teren dificil, recomandăm turiștilor să manifeste prudență, să își adapteze traseul la condițiile din teren și să nu supraestimeze experiența sau capacitatea fizică."

În acest an în munții Făgăraș, patru persoane și-au pierdut viața în timpul unor drumeții.